तेजी गिरेगा झारखंड का तापमान, आज से पड़ेगी भीषण ठंड; बारिश भी होगी

झारखंड में बुधवार से सर्द हवा का सिलसिला तेज होगा। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आने का अलर्ट जारी किया है।

Wed, 3 Dec 2025 06:40 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
Jharkhand Weather Forecast: झारखंड में बुधवार से सर्द हवा का सिलसिला तेज होगा। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही सुबह और रात में कनकनी बढ़ जाएगी। वहीं, दिन का अधिकतम तापमान भी दो से तीन डिग्री तक नीचे जाने के आसार हैं। इस दौरान मौसम विभाग ने बारिश की भी संभावना जताई है।

बीते दिनों बंगाल की खाड़ी में समुद्री तूफान ‘दित्वाह’ के कमजोर पड़ने के बाद झारखंड समेत पूर्वी भारत में हवा का रुख बदल गया है। इससे झारखंड की ओर आने वाली सर्द हवा कमजोर पड़ गई थी। तूफान के असर से पिछले हफ्ते हवा में नमी बढ़ी थी और तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी गई थी। लेकिन अब इसके कमजोर पड़ते ही उत्तर-पश्चिमी की ठंडी हवा फिर से सक्रिय हो गई है। इस हवा का झारखंड की ओर बढ़ना ही ठंड में उछाल का कारण बनेगा।

इसलिए बढ़ रही ठंड

मौसम वैज्ञानिक के अनुसार देश के उत्तरी भाग में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। हिमालय क्षेत्र से होकर आने वाली हवा अब झारखंड को प्रभावित करेगी। विभाग का कहना है कि मंगलवार से गुरुवार तक राज्य में न्यूनतम तापमान आठ डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं, अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक की कमी आ सकती है। पिछले 24 घंटों में राज्य के दक्षिणी भाग के कुछ जिलों में घने बादल छाए रहे। कुछ जगह छिटपुट बारिश भी हुई। खूंटी, धनबाद, सिमडेगा और जमशेदपुर में एक मिमी से भी कम बारिश हुई।

रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने मंगलवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश हुई। अगले चार दिन सर्द हवा झारखंड की ओर बहेगी। इससे तापमान में गिरावट आएगी। सर्द हवा के चलते कनकनी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि राज्य में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से कुछ अधिक चल रहा है। रांची का न्यूनतम पारा 12.7 और अधिकतम 24.6 डिग्री रहा।

खराब मौसम, परिचालन संबंधी कारणों से 10 विमान लेट

बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मंगलवार को 10 विमान विलंब से पहुंचे। खराब मौसम और परिचालन के चलते विमानों के विलंब होने से यात्री परेशान हुए। मंगलवार शाम 5:15 बजे दिल्ली से रांची आ रहा इंडिगो एयरलाइंस का विमान करीब दो घंटे से ज्यादा विलंब से रांची पहुंचा। यह विमान रात 7:20 बजे रांची आया और रात 7:50 यहां से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। वहीं, शाम को 5:50 बजे आने वाला इंडिगो का अहमदाबाद-रांची विमान भी दो घंटे से भी अधिक विलंब से रांची में लैंड हुआ। यह विमान 7:20 बजे रांची पहुंचा, लेकिन इसके प्रस्थान में देरी हुई। यह विमान 6:20 के बजाय रात 8:10 बजे अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ। वहीं, शाम को इसके बाद 5:25 बजे आने वाला इंडिगो का हैदराबाद-रांची विमान 1:30 घंटा, शाम 6:40 बजे आने वाला इंडिगो का चेन्नई-रांची विमान एक घंटा, शाम 6:50 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस का दिल्ली से रांची आने वाला विमान 1:10 घंटा और रात 7:30 बजे आने वाला हैदराबाद-रांची विमान करीब 1.20 घंटा लेट से रांची में पहुंचा। यह विमान रात 9:20 बजे हैदराबाद के लिए वापस रवाना हुआ। इससे पहले दिन में एयर इंडिया का दिल्ली से रांची आनेवाला विमान एक घंटा, सुबह नौ बजे हैदराबाद से आने वाला इंडिगो का विमान सवा घंटा, दिल्ली से रांची एयर इंडिया और बेंगलुरु से रांची आने वाला एयर इंडिया के विमान को प्रस्थान करने में सवा घंटा की देरी हुई।

