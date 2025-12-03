तेजी गिरेगा झारखंड का तापमान, आज से पड़ेगी भीषण ठंड; बारिश भी होगी

संक्षेप: झारखंड में बुधवार से सर्द हवा का सिलसिला तेज होगा। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आने का अलर्ट जारी किया है।

Jharkhand Weather Forecast: झारखंड में बुधवार से सर्द हवा का सिलसिला तेज होगा। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही सुबह और रात में कनकनी बढ़ जाएगी। वहीं, दिन का अधिकतम तापमान भी दो से तीन डिग्री तक नीचे जाने के आसार हैं। इस दौरान मौसम विभाग ने बारिश की भी संभावना जताई है।

बीते दिनों बंगाल की खाड़ी में समुद्री तूफान ‘दित्वाह’ के कमजोर पड़ने के बाद झारखंड समेत पूर्वी भारत में हवा का रुख बदल गया है। इससे झारखंड की ओर आने वाली सर्द हवा कमजोर पड़ गई थी। तूफान के असर से पिछले हफ्ते हवा में नमी बढ़ी थी और तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी गई थी। लेकिन अब इसके कमजोर पड़ते ही उत्तर-पश्चिमी की ठंडी हवा फिर से सक्रिय हो गई है। इस हवा का झारखंड की ओर बढ़ना ही ठंड में उछाल का कारण बनेगा।

इसलिए बढ़ रही ठंड मौसम वैज्ञानिक के अनुसार देश के उत्तरी भाग में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। हिमालय क्षेत्र से होकर आने वाली हवा अब झारखंड को प्रभावित करेगी। विभाग का कहना है कि मंगलवार से गुरुवार तक राज्य में न्यूनतम तापमान आठ डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं, अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक की कमी आ सकती है। पिछले 24 घंटों में राज्य के दक्षिणी भाग के कुछ जिलों में घने बादल छाए रहे। कुछ जगह छिटपुट बारिश भी हुई। खूंटी, धनबाद, सिमडेगा और जमशेदपुर में एक मिमी से भी कम बारिश हुई।

रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने मंगलवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश हुई। अगले चार दिन सर्द हवा झारखंड की ओर बहेगी। इससे तापमान में गिरावट आएगी। सर्द हवा के चलते कनकनी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि राज्य में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से कुछ अधिक चल रहा है। रांची का न्यूनतम पारा 12.7 और अधिकतम 24.6 डिग्री रहा।