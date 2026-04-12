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अब झारखंड में बरसेगी आग! 43 डिग्री तक पहुंच जाएगा तापमान; मौसम विभाग ने दिया बड़ा अपडेट

Apr 12, 2026 07:18 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां बारिश और तेज हवाओं का दौर अब खत्म हो गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों तापमान में तेजी से बढ़ोत्तरी का अपडेट दिया है।

अब झारखंड में बरसेगी आग! 43 डिग्री तक पहुंच जाएगा तापमान; मौसम विभाग ने दिया बड़ा अपडेट

Jharkhand Weather: रांची समेत झारखंड में इस महीने बारिश होने के आसार बहुत कम हैं। बंगाल की खाड़ी में होने वाली प्रक्रियाएं धीमी और दक्षिणी-पूर्वी हवा के कमजोर पड़ने से राज्य में आने वाले दिनों में कोई बड़ा सिस्टम बनने की संभावना नहीं दिख रही है। इस बीच मौसम साफ रहेगा और धूप की तपन लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार (13 अप्रैल) से झारखंड में मौसम शुष्क रहने के साथ गर्म हवा चलेगी। इससे दिन और रात के तापमान में बढ़ सकता है।

राज्य के विभिन्न हिस्सों में अप्रैल माह के दौरान 20 से 39.7 डिग्री तक सामान्य तापमान रहता है। मौसम विभाग ने अगले 10 दिन में झारखंड का अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने की आशंका जताई है। जबकि न्यूनतम तापमान में चार से पांच डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस बीच राज्य का न्यूनतम पारा 22 से 27 डिग्री तक रह सकता है। वहीं, दूसरी ओर 15 से 17 अप्रैल तक राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छा सकते हैं।

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हिनू चौक, शहीद मैदान में अस्थायी सराय और प्याऊ

रांची। रांची नगर निगम ने शनिवार को पहल की। महापौर रोशनी खलखो और उप महापौर नीरज कुमार ने हिनू चौक और शहीद मैदान, धुर्वा में अस्थायी सराय (विश्राम स्थल-सह-प्याऊ) का उद्घाटन किया। नगर निगम से शुरू की गई इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य भीषण गर्मी में पैदल यात्रियों, फुटपाथ दुकानदारों, ऑटो चालकों और दैनिक मजदूरों को छांव और ठंडे पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना है। नगर निगम के अनुसार, यह सराय अगले 90 दिनों तक संचालित किए जाएंगे। शहर के विभिन्न इलाकों में कुल 15 स्थानों पर इस तरह के सराय और प्याऊ लगाये जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक नागरिकों को इसका लाभ मिल सके। इनका संचालन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जाएगा। उद्घाटन के मौके पर पार्षद और निगम के अधिकारी भी मौजूद थे।

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क्या बोले मौसम वैज्ञानिक

मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि प्रदेश में अगले सप्ताह से गर्मी बढ़ने के आसार हैं। मौसम में बदलाव की संभावना कम है। बादल छाएंगे भी तो बारिश की उम्मीद नहीं है। इस स्थिति में अधिकतम तापमान तेजी से बढ़ेगा और दिन के समय धूप की तपिश बढ़ेगी।

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प्रमुख शहरों का तापमान

रांची 32.0 17.4

जमशेदपुर 36.3 20.8

मेदिनीनगर 37.0 17.5

बोकारो 36.1 17.2

Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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