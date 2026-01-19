Hindustan Hindi News
झारखंड में शीतलहर से राहत, स्कूलों का समय भी बदल गया; IMD अपडेट

राजधानी समेत पूरे झारखंड को शीतलहर से राहत मिली है। हालांकि, रात के समय और सुबह में कनकनी का कहर कायम है। इधर, सुबह में कनकनी को देखते हुए रांची जिले में सभी स्कूलों में केजी से छठी कक्षा तक की कक्षाएं 24 जनवरी से सुबह नौ बजे के बाद संचालित करने का निर्देश दिया गया है।

Jan 19, 2026 07:43 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
रांची समेत पूरे झारखंड को शीतलहर से राहत मिली है। हालांकि, रात के समय और सुबह में कनकनी का कहर कायम है। इधर, सुबह में कनकनी को देखते हुए रांची जिले में सभी स्कूलों में केजी से छठी कक्षा तक की कक्षाएं 24 जनवरी से सुबह नौ बजे के बाद संचालित करने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में सभी स्कूलों को इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे के अंदर राज्य में अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक ऊपर चढ़ है, लेकिन न्यूनतम में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। इसके लिए रात के समय और सुबह कनकनी सता रही है। हालांकि, आने वाले तीन दिनों में झारखंड के न्यूनतम में पांच डिग्री तक वृद्धि के आसार हैं।

राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान रांची के अधिकतम तापमान में करीब तीन डिग्री की वृद्धि हुई। यहां का अधिकतम 26.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री रहा। जबकि गुमला का न्यूनतम 3.1 डिग्री रहा। चाईबासा का अधिकतम 30 डिग्री को पार कर 30.4 डिग्री दर्ज किया गया।

राज्य में एक सप्ताह बाद फिर बदलेगा मौसम

मौसम विज्ञानियों के अनुसार राज्य में एक सप्ताह के अंदर फिर बदलाव होने के आसार हैं। इसके चलते राज्य में ठंड में फिर से इजाफा हो सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार, राज्य में सुबह के वक्त कुहासा काफी हद तक कम हुआ है। धूप तीखी होने से अधिकतम तापमान बढ़ रहा है। जबकि हिमालय में बर्फवारी की वजह से वहां से आनेवाली हवाओं के कारण रात में कनकनी बनी हुई है।

