झारखंड में शीतलहर से राहत, स्कूलों का समय भी बदल गया; IMD अपडेट

रांची समेत पूरे झारखंड को शीतलहर से राहत मिली है। हालांकि, रात के समय और सुबह में कनकनी का कहर कायम है। इधर, सुबह में कनकनी को देखते हुए रांची जिले में सभी स्कूलों में केजी से छठी कक्षा तक की कक्षाएं 24 जनवरी से सुबह नौ बजे के बाद संचालित करने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में सभी स्कूलों को इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे के अंदर राज्य में अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक ऊपर चढ़ है, लेकिन न्यूनतम में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। इसके लिए रात के समय और सुबह कनकनी सता रही है। हालांकि, आने वाले तीन दिनों में झारखंड के न्यूनतम में पांच डिग्री तक वृद्धि के आसार हैं।

राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान रांची के अधिकतम तापमान में करीब तीन डिग्री की वृद्धि हुई। यहां का अधिकतम 26.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री रहा। जबकि गुमला का न्यूनतम 3.1 डिग्री रहा। चाईबासा का अधिकतम 30 डिग्री को पार कर 30.4 डिग्री दर्ज किया गया।