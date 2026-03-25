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फिर बदलेगा झारखंड का मौसम, इस दिन से होगी झमाझम बारिश; रांची में IMD का येलो अलर्ट

Mar 25, 2026 08:21 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने 27 मार्च से फिर बारिश को लेकर अपडेट जारी किया है। इस दौरान संताल परगना को छोड़कर पूरे झारखंड में बारिश होगी।

फिर बदलेगा झारखंड का मौसम, इस दिन से होगी झमाझम बारिश; रांची में IMD का येलो अलर्ट

Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के अनुसार, रांची समेत झारखंड के अधिकांश हिस्सों में 27 मार्च को बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। इस क्रम में गरज के साथ आंधी और कहीं-कहीं वज्रपात का यलो अलर्ट जारी किया गया है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

27 मार्च से फिर होगी बारिश

मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार, अगले दो दिन यानी बुधवार और गुरुवार को भी रांची समेत कुछ जिलों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इनमें कोल्हान के सभी जिलों के अलावा रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो और हजारीबाग जिले शामिल हैं। जबकि 27 मार्च से संताल परगना के जिलों को छोड़कर शेष सभी भागों में आंधी-गरज के साथ बारिश हो सकती है। कहीं-कहीं ओलावृष्टि का भी अनुमान है।

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अगले 4 दिन में अधिकतम पारा 5 डिग्री तक बढ़ेगा

मंगलवार को रांची समेत बोकारो, धनबाद, रामगढ़, खूंटी, सिमडेगा में बादल छाए रहे और रांची समेत कुछ जिलों में बूंदाबांदी भी हुई। वहीं, पिछले 24 घंटे में पलामू में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में अगले चार दिनों में अधिकतम तापमान में चार से पांच डिग्री तक वृद्धि हो सकती है। इसके बाद इसमें गिरावट आने हो सकती है। रांची में पिछले 24 घंटे की तुलना में अधिकतम पारा एक डिग्री तक अधिक रहा। राज्य में सबसे अधिक तापमान सरायकेला का 35.9 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य के अन्य हिस्सों के अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री की वृद्धि हुई।

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बोकरो सबसे गर्म रहा और रांची सबसे ठंडी

स्थान अधिकतम न्यूनतम

रांची 31.2 17.1

जमशेदपुर 34.8 21.0

मेदिनीनगर 34.6 18,5

बोकारो 35.2 18.1

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रांची में मरम्मत कार्य के कारण 25 मार्च को आधे शहर में करीब छह घंटे तक बिजली ठप रहेगी। कुछ जगह सुबह 10:30 से शाम 4 तो कहीं 11 से शाम 4 बजे आपूर्ति बाधित रहेगी।

बताया गया कि कल्याणपुर फीडर अंतर्गत सिंहमोड़ से सोलंकी चौक तक एलटी लाइन के खुले तार को कवर लगाया जाएगा। इससे सिंहमोड़ हटिया के आसपास का इलाका प्रभावित रहेगा। वहीं, डोरंडा एजी मोड़ में एलटी लाइन के खुले तार में कवर किया जाएगा। ऐसे में सुबह 10.30 से शाम चार बजे तक एजी मोड़, डोरंडा अस्पताल के आसपास के क्षेत्र पर असर पड़ेगा। इस दौरान निवारणपुर, तपोवन मंदिर के आसपास का इलाका भी प्रभावित रहेगा।

विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल कोकर से सुबह 10.30 से शाम चार बजे तक बिजली बंद रहेगी। इस दौरान कतारी बगान, चुटिया, विराट नगर, लोवाडीह, हैदर अली रोड, कोकर बैंक कॉलोनी, कोकर बाजार आदि इलाके में बिजली नहीं रहेगी। अशोक नगर विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल में ओवरहेड तार लगाया जाएगा। इसके चलते सुबह 11 से शाम चार बजे तक अशोक कुंज, अशोक विहार, बुद्ध बिहार, अशोक नगर एक्सटेंशन, सेंट्रल अशोका, मोहन मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, गोपाल मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का इलाका प्रभावित रहेगा।

Mohammad Azam

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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