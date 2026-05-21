झारखंड को भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, इन 5 जिलों में होगी बारिश; देखें लिस्ट
Jharkhand Weather: झारखंड में बुधवार को रांची समेत 16 जिले ऐसे रहे, जहां का तापमान 40 डिग्री से ऊपर होने और गर्म हवा के प्रकोप से लोग दिनभर झुलसते रहे। पलामू का तापमान राज्य में सर्वाधिक 43.4 डिग्री पर पहुंच गया। रांची के कांके का तापमान 40.2 डिग्री रहा। अब मौसम विभाग ने बारिश का अपडेट दिया है।
Jharkhand Weather: झारखंड भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में बुधवार को रांची समेत 16 जिले ऐसे रहे, जहां का तापमान 40 डिग्री से ऊपर होने और गर्म हवा के प्रकोप से लोग दिनभर झुलसते रहे। पलामू का तापमान राज्य में सर्वाधिक 43.4 डिग्री पर पहुंच गया। रांची के कांके का तापमान 40.2 डिग्री रहा। उधर, गढ़वा, चतरा और आसपास के क्षेत्रों में भी चिपचिपी उमस और गर्म लहर लोगों को परेशान करती रही। अब मौसम विभाग ने झारखंड में बारिश का अपडेट दिया है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को पांच जिलों गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला को छोड़कर राज्य के अधिकांश जिलों में तेज हवा और गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है।
मंगलवार की रात व बुधवार को कई शहरों में आंधी व गरज के साथ छिटपुट बारिश हुई। हालांकि इस बारिश ने कुछ जिलों में उमस बढ़ा दी है। उधर, सरायकेला व पू. सिंहभूम के बहरागोड़ा में तेज हवा के साथ बारिश हुई। इससे कोल्हान के जिलों में गर्मी से राहत मिली। उधर, बारिश के दौरान देवघर में वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कुछ के घायल होने की भी सूचना है।
ब्लड बैंक के कोल्ड चेन सिस्टम सुरक्षित
बढ़ती गर्मी के बीच ब्लड बैंक में रक्त की सुरक्षा को लेकर रांची के अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर हैं। रिम्स व सदर अस्पताल ब्लड बैंक में उच्च गुणवत्ता वाले विशेष रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जा रहा है, जो हर मौसम में निर्धारित तापमान बनाए रखने में सक्षम हैं। रांची सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात ने कहा कि रक्त सुरक्षित रखने के लिए तापमान नियंत्रण जरूरी होता है। रेफ्रिजरेशन व्यवस्था में खराबी से रक्त तुरंत खराब हो सकता है। सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में ऐसी समस्या नहीं है। रिम्स के चिकित्सकों ने भी कहा है कि ब्लड सप्लाई चेन ठीक है। ब्लड खराब होने का मामला नहीं आया है।
संताल के कुछ जिलों में आंधी-बारिश, देवघर में एक की मौत
धनबाद के अलावा संताल के कुछ जिलों में तेज धूप व गर्म हवा के बीच बुधवार को मौसम बदला और करीब आधे घंटे तक आंधी के साथ बारिश हुई। बारिश के दौरान देवघर में वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। वहीं कोल्हान भीषण गर्मी की चपेट में है। यहां के तीनों जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा। कोल्हान में सर्वाधिक गर्मी चाईबासा के लोग झेल रहे हैं। यहां अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री तो रहा है ही न्यूनतम भी 36 डिग्री रहा। इससे यहां गर्मी के कारण बेचैनी महसूस की जा रही है।
बिहार-यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में हीट वेव
नई दिल्ली। बिहार और यूपी समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण लू की चपेट में है। बुधवार को उत्तर प्रदेश का बांदा जिला 48 डिग्री तापमान के साथ देश का सबसे गर्म स्थान रहा। आईएमडी ने उत्तर भारत के कई राज्यों में कुछ दिनों तक लू से गंभीर लू की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में तापमान में एक से दो डिग्री और वृद्धि की संभावना जताई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पारा 46.5 डिग्री पर पहुंच गया। हरियाणा के रोहतक में तापमान 46.9 और पंजाब के बठिंडा में 46.6 डिग्री रहा। उधर, बिहार में भी गर्मी का प्रकोप जारी है।
जिले तापमान
पलामू 43.4
गढ़वा 43.0
गिरिडीह 43.0
चाईबासा 42.5
चतरा 42.0
जमशेदपुर 41.8
बोकारो 41.2
सरायकेला 41.0
रामगढ़ 41.0
सिमडेगा 41.0
कांके 40.2
जिले तापमान
कोडरमा 40.0
धनबाद 40.0
हजारीबाग 40.0
लातेहार 40.0
खूंटी 40.0
पाकुड़ 39.0
गुमला 39.0
लोहरदगा 38.6
देवघर 37.0
दुमका 37.0
साहिबगंज 35.0
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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