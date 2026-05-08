झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 10 मई तक होगी झमाझम बारिश; तूफानी हवाओं का अलर्ट
झारखंड के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली है।
Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम समेत कोल्हान क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से हर दिन शाम को हो रही बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है। तापमान में गिरावट के कारण लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने 10 मई तक बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है।
शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम के कई इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने खासकर किसानों को खेतों में जाने से बचने और खुले स्थानों पर सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में सबसे अधिक 35.5 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं, जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 8 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 9 और 10 मई को मौसम और अधिक खराब हो सकता है। इन दिनों तेज आंधी, गर्जन और वज्रपात की संभावना बढ़ जाएगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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