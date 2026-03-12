Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

15 मार्च से बदल जाएग झारखंड का मौसम, तूफानी हवा के साथ होगी बारिश; IMD का वज्रपात अलर्ट

Mar 12, 2026 06:56 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
share

झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने है। रांची समेत राज्य में गुरुवार को मौसम कुछ हद तक साफ रहेगा। कहीं-कहीं हल्के बादल छाए रहेंगे। अगले तीन दिन तक मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं होगा।

15 मार्च से बदल जाएग झारखंड का मौसम, तूफानी हवा के साथ होगी बारिश; IMD का वज्रपात अलर्ट

झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने है। रांची समेत राज्य में गुरुवार को मौसम कुछ हद तक साफ रहेगा। कहीं-कहीं हल्के बादल छाए रह सकते हैं। अगले तीन दिन तक मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। लेकिन, 15 मार्च से रांची समेत झारखंड में फिर बादल छाएंगे और तेज हवा और गरज के साथ कहीं-कहीं बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात भी हो सकता है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, रांची समेत राज्य के कुछ हिस्सों में बुधवार को भी हल्के बादल छाए रहे। वहीं, सुबह में हल्का कुहासा रहा। दिन में धूप भी खिली। पिछले 24 घंटे की तुलना में रांची के अधिकतम तापमान करीब डेढ़ डिग्री बढ़ा। इस दौरान बारिश होने पर इसमें गिराटव की संभावना बनी हुई है।

ये भी पढ़ें:इजरायल-ईरान में तनाव का झारखंड में भी असर, इन गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद

कहां कितना तापमान

मौसम विभाग ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों के तापमान को लेकर भी अपडेट दिया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, डालटनगंज का अधिकतम तापमान राज्य में सबसे अधिक रहा। यहां का अधिकतम 36.2 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से तीन डिग्री अधिक है। इस दौरान मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अपडेट जारी किया है। बारिश होने के बाद प्रदेश के तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है। अब बारिश के बाद इसमें मामूली बदलाव ही देखने को मिलेगा।

ये भी पढ़ें:झारखंड में रामनवमी जुलूस में डीजे पर लगी रोक, पक्ष-विपक्ष में तीखी तकरार

कहां हुई बारिश

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, बिहार से लेकर छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग तक एक ट्रफ कायम है। दूसरा ट्रफ असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक सीमित है। यही कारण है कि राज्य में नम हवा आने से मौसम में बदलाव हुआ और बारिश हुई। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान रांची के मांडर, बुड़मू और रामगढ़ में हल्की बारिश हुई। इससे लोगों को रात के मौसम में ठंडापन महसूस हुआ।

ये भी पढ़ें:झारखंड के 9 नगर निगमों में डिप्टी मेयर की रेस शुरू, सबसे आगे चल रहे ये नाम
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।