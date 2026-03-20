झारखंड में होगी तेज बारिश, 2 दिन चलेंगी तूफानी हवाएं; कब मिलेगी राहत
रांची समेत राज्यभर में अगले 2 दिन मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंधी-बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार, शुक्रवार और शनिवार को बादल छाए रहेंगे और मध्यम दर्जे की बारिश होगी।
रांची समेत राज्यभर में अगले दो दिन मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंधी-बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार, शुक्रवार और शनिवार को बादल छाए रहेंगे और मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं 70 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। कुछ इलाकों में ओले भी गिरने की आशंका है। हालांकि उसके बाद बादल छंट सकते हैं।
मौसम विभाग, रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रविवार से मौसम साफ होने की संभावना है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर आंधी व गरज के साथ बारिश हुई। धनबाद में ओलावृष्टि हुई। इससे वहां रबी फसलों के साथ सब्जियों, आम-लीची के मंजरों को नुकसान पहुंचा है। बोकारो में सबसे अधिक 43 मिमी बारिश दर्ज की गई। रांची और आसपास के क्षेत्रों में शाम में बारिश हुई।
सबसे गर्म रहा मेदिनीनगर रांची में न्यूनतम पारा 20 बढ़ा
मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में सर्वाधिक पारा 38.2 डिग्री मेदिनीनगर का रहा, जबकि रांची में अधिकतम 34.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री रहा। रांची के न्यूनतम तापमान में 24 घंटों के दौरान करीब दो डिग्री की वृद्धि हुई। राज्य में भी अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से अधिक चल रहे हैं।
मौसम विभाग के अनुसार, मध्य प्रदेश के मध्य भाग और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और आसपास के क्षेत्रों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसका प्रभाव झारखंड पर है और मौसम में बदलाव हो रहा है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर