झारखंड में होगी बारिश या निकलेगी धूप, मौसम विभाग ने दिया अपडेट

झारखंड के मौसम को लेकर अपडेट सामने आया है। प्रदेश में शनिवार और रविवार को हल्के बादल छा सकते हैं। रांची समेत कुछ जिलों में छिटपुट बारिश होने की संभावना है।

झारखंड के मौसम को लेकर अपडेट सामने आया है। प्रदेश में शनिवार और रविवार को हल्के बादल छा सकते हैं। रांची समेत कुछ जिलों में छिटपुट बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार से बादल छाएंगे। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में राज्य में गरज के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य के दक्षिणी भाग पर कायम निम्न दबाव का क्षेत्र अब छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ चुका है। इसके कमजोर होने से झारखंड के ऊपर छाए बादल हल्के हो चुके हैं। बावजूद इसके राजधानी समेत राज्य के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान है। जबकि, नौ से राज्य में बादल गहरे होंगे, जिससे तेज बारिश का पूर्वानुमान है।

राज्य में पिछले 24 घंटे में मानसून कमजोर रहा है। केवल खूंटी, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा में 20 मिमी से अधिक बारिश हुई। जबकि, राज्य के अन्य हिस्सों में कम बारिश हुई। रांची में एक जून से पांच सितंबर तक मानसून की 1314.5 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य 855.9 मिमी से 54 फीसदी अधिक है। वहीं, पूरे झारखंड में इस दौरान 1045.6 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य वर्षापात 840.2 से 24 फीसदी अधिक है।