26 को बदल जाएगा झारखंड का मौसम, कई जिलों में होगी बारिश; अगले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम

Feb 20, 2026 07:30 am ISTMohammad Azam
झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, रांची समेत झारखंड में अगले पांच दिनों के दौरान मौसम में बदलाव हो सकता है। कहीं-कहीं छिटपुट बारिश की संभावना बनी हुई है।

Jharkhand Weather Forecast: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, रांची समेत झारखंड में अगले पांच दिनों के दौरान मौसम में बदलाव हो सकता है। राज्य में अब हवा के रूख में बदलाव हो रहा है। उत्तर-पश्चिमी की जगह आंशिक तौर पर नम हवाओं का आगमन शुरू हो चुका है। इससे अगले पांच दिनों के दौरान हल्के बादल छा सकते हैं। आइए जानते हैं पूरे प्रदेश के मौसम का हाल।

कई जिलों में होगी बारिश

झारखंड के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए मौसम विभाग द्वारा बताया गया कि 26 को प्रदेश के कई जिलों छिटपुट बारिश की संभावना बन रही है। लेकिन, इससे मौसम में व्यापक प्रभाव नहीं पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, इससे अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहेंगे। इस दौरान रात की ठंड में कमी आएगी।

कहां कितना तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी समेत राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के बादल छाए रहे। रांची के अधिकतम तापमान में मामूली कमी आयी। यहां का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री और न्यूनतम 13.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, जमशेदपुर का 29.5 डिग्री और न्यूनतम 15.2 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार, वातावरण में नमी आने के कारण अगले चार दिन आंशिक बादल छाएंगे। इससे अधिकतम तापमान पर ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन, न्यूनतम तापमान तीन से चार डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बादल छाए रहने के कारण रात की ठंड में भी कमी आ सकती है। नम हवा के लगातार आने से बादल घने हो सकते हैं। 26 को रांची समेत राज्य में कहीं-कहीं छिटपुट बारिश होने की संभावना है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
