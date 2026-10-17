झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, आज कई इलाकों में होगी बारिश; IMD अपडेट
झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान बारिश के साथ गर्जन भी होगी।
झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां रांची समेत आसपास के जिलों में शुक्रवार को दोपहर बाद माता के बेलबोधन (आगमन) से ठीक पहले आसमान से इंद्रदेव की कृपा बरसी। आसमान में हल्के बादल छाए रहे, लेकिन दोपहर बाद मौसम के करवट लेते ही आकाश में छाए हल्के बादल गहरे हो गए। इसके बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई। बदरा इतने बरसे कि शहर में जगह-जगह जलजमाव हो गया। बारिश का दुर्गा पूजा पंडालों पर असर देखने को मिला। कई पंडालों के सामने पानी जमा हो गया। ऐसे में मां के दर्शन को पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत राज्य के कुछ इलाकों में महासप्तमी के दिन भी बादल छाए रहेंगे। इस बीच कहीं-कहीं गरज वाले बादल बनेंगे और छिटपुट बारिश होने के आसार हैं। मौसम में आए इस बदलाव के चलते राजधानी में दोपहर साढ़े तीन से शाम 5 बजे तक बारिश हुई। इस दौरान रांची में करीब 42 मिलीमीटर बदरा बरसे।
हल्के निम्न दबाव क्षेत्र ने बदला मौसम
रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि देश के दक्षिणी भाग तमिलनाडु से लेकर बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी-उत्तरी भाग तक एक ट्रफ (हल्का निम्न दबाव क्षेत्र) बन जाने से आ रही नमी के कारण झारखंड के मौसम में बदलाव आया है।
राजधानी में सबसे ज्यादा बरसे बदरा
राजधानी में सबसे अधिक 42 मिमी बारिश दर्ज की गयी। वहीं, देवघर में सात मिमी, लोहरदगा, सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम में हल्की बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार, राज्य में अगले चार दिन के दौरान सुबह में कुहासे के बाद हल्के बादल छा सकते हैं। रांची में अक्तूबर में यह पहली बारिश है। हालांकि, राज्य में अगले पांच दिन तापमान में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है।
चेंबर निर्माण से अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी की बढ़ी परेशानी
अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी में नाली निर्माण और सड़क की बदहाली से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, एक माह पहले बने नाले के कारण आवाजाही बाधित रही। पीएचईडी ने सड़क के प्रवेश द्वार पर ऊंचा चैंबर बना दिया है, जिससे कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। एच-79 के सामने वाहन नाले में गिरते रहते हैं। मोड़ पर पुल भी टूटा है। नदी किनारे खटाल से भी परेशानी है। लोगों ने निगरानी की कमी और शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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