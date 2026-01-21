अगले 7 दिन कैसा रहेगा झारखंड का मौसम, विभाग ने दी एक गुड न्यूज

संक्षेप: झारखंड में ठंड से राहत मिलने लगी है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। विभाग ने पूरे हफ्ते के मौसम का अपडेट जारी किया है।

झारखंड समेत रांची में ठंड तेजी से कम होती जा रही है। न्यूनतम तापमान भी अब बढ़ने लगा है। रात की कनकनी भी कम होती जा रही है। राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक हो गये हैं। यह तीन से छह डिग्री तक अधिक हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक सप्ताह के अंदर तापमान उतार-चढ़ाव होंगे। विभाग के मुताबिक, अगले दो दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। अच्छी खबर ये है कि इसके बाद तापमान में फिर वृद्धि होने की संभावना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

राजधानी समेत राज्य के अधिकांश जिलों में दिन के दौरान हवा में भी कनकनी कम रही। हल्के बादल छाए रहने के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान रांची का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। खूंटी का तापमान 8.6 डिग्री रहा। यह राज्यभर में सबसे कम रहा। अधिकांश जिलों का तापमान दस डिग्री पार कर चुका है।