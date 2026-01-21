Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand weather forecast one good news
अगले 7 दिन कैसा रहेगा झारखंड का मौसम, विभाग ने दी एक गुड न्यूज

अगले 7 दिन कैसा रहेगा झारखंड का मौसम, विभाग ने दी एक गुड न्यूज

संक्षेप:

झारखंड में ठंड से राहत मिलने लगी है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। विभाग ने पूरे हफ्ते के मौसम का अपडेट जारी किया है।

Jan 21, 2026 07:01 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड समेत रांची में ठंड तेजी से कम होती जा रही है। न्यूनतम तापमान भी अब बढ़ने लगा है। रात की कनकनी भी कम होती जा रही है। राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक हो गये हैं। यह तीन से छह डिग्री तक अधिक हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक सप्ताह के अंदर तापमान उतार-चढ़ाव होंगे। विभाग के मुताबिक, अगले दो दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। अच्छी खबर ये है कि इसके बाद तापमान में फिर वृद्धि होने की संभावना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राजधानी समेत राज्य के अधिकांश जिलों में दिन के दौरान हवा में भी कनकनी कम रही। हल्के बादल छाए रहने के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान रांची का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। खूंटी का तापमान 8.6 डिग्री रहा। यह राज्यभर में सबसे कम रहा। अधिकांश जिलों का तापमान दस डिग्री पार कर चुका है।

चाईबासा का अधिकतम तापमान 31 डिग्री से ऊपर आ गया है। राज्य के तीन जिले खूंटी के अलावा लोहरदगा और मेदिनीनगर का तापमान दस डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। इस दौरान एक अच्छी खबर ये है कि भीषण ठंड का कहर झेल रहे झारखंड के लोगों को अब शीतलहर की ठंड से छुटकारा मिलने वाला है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।