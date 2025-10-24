बारिश होगी या खिली रहेगी धूप? छठ पर कैसा रहेगा झारखंड का मौसम; IMD ने बताया

संक्षेप: छठ पर झारखंड का मौसम बदलने वाला है। इस मौके पर रांची में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान यहां हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है।

Jharkhand Weather Forecast: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में छठ महापर्व के दौरान आसमान में आंशिक बादल छाने की संभावना है। हालांकि बारिश होने के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग के अनुसार, बादल छाने से सुबह के समय न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इससे छठव्रतियों को अर्घ्य के समय पानी में उतरने पर ठंड लगने का ज्यादा अहसास नहीं होगा। वहीं, दूसरी ओर पूर्वानुमान है कि राज्य में एक-दो जगहों पर हल्की छिटपुट बारिश हो सकती है। लोहरदगा और गुमला जिलों से सटे इलाकों में इसकी आशंका जताई गई है।

पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में दो डिग्री तक की गिरावट मौसम विभाग के अनुसार, रांची में बादल छाने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से सुबह में ठंड का अहसास कम होगा। गुरुवार को रांची का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री रहा। बादल छाने के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में करीब दो डिग्री की कमी आयी है। राज्य में सबसे ज्यादा तापमान सरायकेला का 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

निम्न दबाव का क्षेत्र दे के दक्षिणी भाग में करेगा प्रवेश रांची के मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र अगले दो दिनों के दौरान तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश के दक्षिणी भाग से प्रवेश करेगा। इसके प्रभाव से झारखंड राज्य में भी आंशिक बादल छाए रहेंगे। जबकि झारखंड के पश्चिमी भाग और छत्तीसगढ़ से सटे कोल्हान के जिलों समेत पलामू, गुमला, गढ़वा, सिमडेगा और लोहरदगा में कहीं-कहीं बारिश होने का पूर्वानुमान है।