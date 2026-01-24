Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand weather forecast news temerature goes down due to snowfalll in hills
पहाड़ों पर बर्फबारी से बदल गया झारखंड का मौसम, अचानक बढ़ गई ठंड

पहाड़ों पर बर्फबारी से बदल गया झारखंड का मौसम, अचानक बढ़ गई ठंड

संक्षेप:

झारखंड में शनिवार की रात ठंड रही। राज्य के विभिन्न हिस्सों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इससे दिन में सर्द और कनकनी का अहसास हुआ। रांची में पिछले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में पांच डिग्री की गिरावट दर्ज हो चुकी है।

Jan 24, 2026 06:26 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड में शनिवार की रात ठंड रही। राज्य के विभिन्न हिस्सों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इससे दिन में सर्द और कनकनी का अहसास हुआ। रांची में पिछले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में पांच डिग्री की गिरावट दर्ज हो चुकी है। शुक्रवार को शहरी क्षेत्र में यह 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि, 21 जनवरी को 12.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों के दौरान राजधानी समेत राज्य के विभिन्न स्थानों में न्यूनतम का तापमान तीन से चार डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान दो से तीन डिग्री की गिरावट हुई। यह गिरावट उत्तर की ठंडी हवा आने के कारण हुई। विज्ञानियों के मुताबिक हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश व कहीं बर्फवारी हो रही है। यही कारण है कि उत्तर से आ रही हवा में कनकनी बढ़ गयी है। इसके प्रभाव से ही झारखंड में पिछले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में पांच डिग्री की गिरावट हुई।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand Weather Weather News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।