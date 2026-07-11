झारखंड में आज फिर सक्रिय होगा मानसून, पूरे प्रदेश में होगी झमाझम बारिश; वज्रपात की बड़ी आशंका
झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने अपडेट देते हुए बताया कि प्रदेश की राजधानी रांची समेत राज्य में आंशिक बादल छाने के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश हो रही है। शनिवार से प्रदेश में फिर मानसून सक्रिय होगा और दो दिन पूरे राज्य में बारिश होगी।
Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने अपडेट देते हुए बताया कि प्रदेश की राजधानी रांची समेत राज्य में आंशिक बादल छाने के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश हो रही है। शनिवार से राज्य में फिर मानसून सक्रिय होगा और दो दिन पूरे राज्य में बारिश होगी। राज्य में शनिवार को आंशिक बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी। जबकि, रविवार से बादल घना होगा और अधिकांश भागों में बारिश होगी। इस दौरान कहीं-कहीं वज्रपात होने की आशंका है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।
रांची समेत राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकांश भागों में बादल छाए रहे। अधिकांश जगहों पर हल्की बारिश हुई। रांची में एक से दस मिमी तक बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, पड़ोसी राज्य यूपी के मध्य भाग, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और पूर्वोत्तर भाग पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं। वहीं, मानसून ट्रफ का उत्तरी सीमा रेखा गंगानगर, रोहतक, यूपी के मध्य भाग पर स्थित निम्न दबाव क्षेत्र, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर से होते हुए सिक्किम तक गया है। इसके प्रभाव से राज्य के ऊपर बादल छाए हुए हैं।
राज्य में 37 और रांची में 15 प्रतिशत कम बारिश
राज्य में एक जून से लेकर अब तक 179.1 मिमी बारिश हो चुकी है। यह सामान्य 285.6 मिमी से 37 फीसदी कम है। जबकि, रांची में बारिश में कमी महज 15 फीसदी है। यहां इस अवधि में 252.4 मिमी बारिश हुई है, जबकि इस अवधि में यहां सामान्य बारिश 296.1 मिमी होती है। अब मौसम विभाग के अपडेट के बाद बताया जा रहा है कि प्रदेश में बारिश कम होगी। हालांकि, अभी तेज बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में कमी देखने को मिली है। लोगों को भीषण गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें आने लगी हैं।
इस साल गर्मी की शुरुआत से ही भीषण गर्मी का कहर पड़ रहा है। रांची समेत झारखंड के सभी जिलों में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई और यहां रहने वाले लोगों को भीषण गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ा। हालांकि, जून की दूसरे-तीसरे सप्ताह से बारिश का दौर शुरू हुआ और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई। अब रुक-रुककर लगातार बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बादल छाए रहने और बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि झारखंड के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली रहेगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर