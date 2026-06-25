झमाझम बारिश या तीखी धूप, अगले 3 दिन कैसा रहेगा झारखंड का मौसम; IMD ने बताया
झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, आने वाले 3-4 दिनों तक पूरे झारखंड में बारिश की संभावना कम है। इस दौरान प्रदेश में उमसभरी गर्मी पड़ने की संभावना है।
Jharkhand Mausam: झारखंड में मौसम रुक-रुक कर अपना मिजाज बदल रहा है। बारिश के इस दौर के बीच अब अगले चार दिनों तक राज्यवासियों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, इस दौरान दिन के समय आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। इसके चलते अधिकांश हिस्सों में गर्मी बढ़ेगी। विशेषकर पलामू में अगले तीन दिन के दौरान तापमान 40° से 42° डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने के आसार हैं। हालांकि, दिनभर मौसम साफ रहने के बाद बादल छाएंगे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी होगी। राहत की बात यह है कि 28 जून से मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव दिखेगा। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।
बारिश के साथ तापमान में गिरावट आएगी
रांची के मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची समेत राज्य में अगले तीन दिन मानसून कमजोर रह सकता है। इस दौरान राज्य में गर्मी बढ़ेगी। हालांकि कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है। 28 जून से राज्य में मौसम में बदलाव होगा और बारिश होगी।
रांची का अधिकतम पारा सामान्य से 3 डिग्री ऊपर
राज्य में तापमान सामान्य से अधिक चल चल रहा है। रांची का अधिकतम पारा 34.4 डिग्री और न्यूनतम 22.8 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम पारा सामान्य से करीब 3 डिग्री अधिक चल रहा है। पलामू का पारा 39.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकांश जिलों के तापमान 40 डिग्री से कम रहे।
बीते 24 घंटे में रांची में 15 खूंटी में 34 मिमी बारिश
झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में 15 और खूंटी में 34 मिमी बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश गुमला के रायडीह में 71.4 मिलीमीटर दर्ज की गई। जातमाड़ा में 44.8 मिमी, दुमका में 37.2 मिमी, पूर्वी सिंहभूम में 29.4 मिमी, सरायकेला में 18.4 मिमी समेत कई और स्थानों पर बारिश हुई।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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