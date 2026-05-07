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झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, अगले 4 दिन जमकर होगी बारिश; IMD की एक और चेतावनी

May 07, 2026 06:20 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य में पलामू को छोड़कर अगले चार दिनों तक मौसम में बदलाव जारी रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान पूरे राज्य में तेज हवा और गरज के साथ बारिश होगी।

झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, अगले 4 दिन जमकर होगी बारिश; IMD की एक और चेतावनी

Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य में पलामू को छोड़कर अगले चार दिनों तक मौसम में बदलाव जारी रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान पूरे राज्य में तेज हवा और गरज के साथ बारिश होगी। कुछ जगहों पर वज्रपात होने की चेतावनी जारी की गयी है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

कहां-कहां हुई बारिश

झारखंड मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार की देर शाम से रांची समेत बोकारो, धनबाद, रामगढ़, कोडरमा, देवघर, दुमका, गोड्डा, खूंटी, गुमला और कोल्हान के जिलों के ऊपर घने बादल छाए हुए हैं। इन जगहों पर तेज हवा और गरज के साथ बारिश हो रही है। हालांकि, राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान सिमडेगा में सबसे अधिक बारिश हुई। इसमें सिमडेगा में 34.2 मिमी, पश्चिमी सिंहभूम 21, बेड़ो में 16.5, खूटी 9 तथा कुछ अन्य जिलों में हल्की बारिश हुई।

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कहां कितना तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी समेत राज्य में तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य में सबसे अधिक तापमान मेदिनीनगर का 36.2 रहा। पूरे राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री कम चल रहा है। न्यूनतम तापमान भी तीन से चार डिग्री अपने औसत सामान्य से कम है।

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बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पड़ रही गर्मी के बाद झारखंड का मौसम बदल गया था। मौसम बदलने के बाद से झारखंड के लोगों को हल्की राहत मिली है। अब मौसम विभाग ने एक बार फिर से मौसम बदलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि 11 मई तक झारखंड में तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ गरज-चमक का अलर्ट भी जारी किया गया है। बारिश और तेज हवाओं के कारण झारखंड के सभी जिलों में गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी।

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Mohammad Azam

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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