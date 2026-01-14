झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, इन 13 जिलों में चलेगी शीतलहर; IMD का येलो अलर्ट

संक्षेप: झारखंड की राजधानी समेत राज्य में 16 जनवरी के बाद से शीतलहर का असर कम होने की संभावना है। मौसम में बदलाव होने के साथ सर्द हवा के रूख में भी बदलाव होगा। बुधवार और गुरुवार को राज्य के आधे से अधिक जिलों में शीतलहर का असर रहेगा।

झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य में 16 जनवरी के बाद से शीतलहर का असर कम होने की संभावना है। मौसम में बदलाव होने के साथ सर्द हवा के रूख में भी बदलाव होगा। बुधवार और गुरुवार को राज्य के आधे से अधिक जिलों में शीतलहर का असर रहेगा। रात को कनकनी के साथ ठंड बरकरार रहेगा। मौसम विभाग ने दोनों दिन इन 13 जिलों के लिए शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने कहा कि राज्य में गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम आदि जिलों में कुहासे का येलो अलर्ट रहेगा। विभाग के मुताबिक, राज्य में कुहासे में कमी आ रही है। रांची में भी सुबह में कुहासे कम होने लगी है। संताल में यह अभी भी कुछ जिलों में कायम है। देवघर में मंगलवार को कुहासे की दृश्यता 800 मीटर की रही। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला सबसे ठंडा रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री रहा। पिछले 24 घंटे की तुलना में रांची का न्यूनतम तापमान एक डिग्री नीचे गिरकर 7.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में जमशेदपुर और पाकुड़ को छोड़कर अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान दस डिग्री से रहा। वहीं, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा और रांची में शीतलहर महसूस की गई। पूरे राज्य में अधिकमत और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है।