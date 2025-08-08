झारखंड में मॉनसून का कहर जारी, कई जिलों में आज-कल भारी बारिश का अलर्ट

Jharkhand Weather: झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आज और कल के लिए राज्य के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर वज्रपात का भी अलर्ट है।

झारखंड के 15 जिलों में शुक्रवार और शनिवार को भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में 12 अगस्त तक कहीं-कहीं तेज हवा के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इसका असर रांची में भी पड़ेगा और हल्की बारिश हो सकती है।

कई जिलों में 24 घंटे में बारिश मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान रांची समेत राज्य के शेष जिलों में एक से दो बार हल्के से मध्य स्तर की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान विभिन्न हिस्सों में बारिश हुई। इसमें पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया में 75.2 मिमी बारिश हुई, जो राज्यभर में सर्वाधिक रही। रांची के नामकुम में 15.6 मिमी बारिश हुई।