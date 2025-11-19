झारखंड मौसम अपडेट, ठंड से मिलेगी राहत या जाएगा और नीचे? IMD ने बताया

संक्षेप: झारखंड में अगले 4 दिनों तक सामान्य ठंड रहने का पूर्वानुमान है। इससे रांची समेत आसपास के जिलों में राहत मिलेगी। तापमान में पिछले 24 घंटे के दौरान दो डिग्री की वृद्धि हुई है। आनेवाले दो से चार दिनों में यह और भी नीचे आएगा। राज्य में सर्द हवा का आगमन इस दौरान कमजोर रहेगा।

Jharkhand Weather: झारखंड में अगले चार दिनों तक सामान्य ठंड रहने का पूर्वानुमान है। इससे रांची समेत आसपास के जिलों में राहत मिलेगी। तापमान में पिछले 24 घंटे के दौरान दो डिग्री की वृद्धि हुई है। आनेवाले दो से चार दिनों में यह और भी नीचे आएगा। राज्य में सर्द हवा का आगमन इस दौरान कमजोर रहेगा।

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में अगले चार दिनों तक तीन से पांच डिग्री तक पारा गिर सकता है। अधिकतम तापमान इस दौरान राज्य में 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 से 17 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं, रांची का पारा न्यूनतम 14 और अधिकतम 28 से 29 डिग्री के करीब तक जा सकता है। रांची का अधिकतम तापमान मंगलवार को 26.4 डिग्री और न्यूनतम 11.3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, राज्य में गोड्डा का अधिकतम 29.5 और गुमला का न्यूनतम 7.8 डिग्री सबसे कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार, अब सर्द हवा का रुख कमजोर होने के कारण झारखंड में सर्दी कम हुई है। वहीं, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में बने निम्न दबाव की वजह से वातावरण के ऊपरी हिस्से पर नम हवा के साथ हल्के बादल रह सकते हैं। इससे राज्य के तापमान में वृद्धि होगी।

प्रमुख जिलों के तापमान गुमला 7.8

लातेहार 9.0

खूंटी 9.4

मेदिनीनगर 9.5

सिमडेगा 9.6

लोहरदगा 9.6

रांची 11.3

रांची के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि हवा में बदलाव की प्रक्रिया जारी है। तापमान में वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान में दो से तीन की कमी आयी है। अगले चार दिनों में तीन से चार डिग्री तापमान और बढ़ सकता है।