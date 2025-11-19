Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand weather forecast imd prediction on cold wave ranchi dhanbad hazaribagh mausam
झारखंड मौसम अपडेट, ठंड से मिलेगी राहत या जाएगा और नीचे? IMD ने बताया

झारखंड मौसम अपडेट, ठंड से मिलेगी राहत या जाएगा और नीचे? IMD ने बताया

संक्षेप: झारखंड में अगले 4 दिनों तक सामान्य ठंड रहने का पूर्वानुमान है। इससे रांची समेत आसपास के जिलों में राहत मिलेगी। तापमान में पिछले 24 घंटे के दौरान दो डिग्री की वृद्धि हुई है। आनेवाले दो से चार दिनों में यह और भी नीचे आएगा। राज्य में सर्द हवा का आगमन इस दौरान कमजोर रहेगा।

Wed, 19 Nov 2025 07:06 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
Jharkhand Weather: झारखंड में अगले चार दिनों तक सामान्य ठंड रहने का पूर्वानुमान है। इससे रांची समेत आसपास के जिलों में राहत मिलेगी। तापमान में पिछले 24 घंटे के दौरान दो डिग्री की वृद्धि हुई है। आनेवाले दो से चार दिनों में यह और भी नीचे आएगा। राज्य में सर्द हवा का आगमन इस दौरान कमजोर रहेगा।

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में अगले चार दिनों तक तीन से पांच डिग्री तक पारा गिर सकता है। अधिकतम तापमान इस दौरान राज्य में 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 से 17 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं, रांची का पारा न्यूनतम 14 और अधिकतम 28 से 29 डिग्री के करीब तक जा सकता है। रांची का अधिकतम तापमान मंगलवार को 26.4 डिग्री और न्यूनतम 11.3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, राज्य में गोड्डा का अधिकतम 29.5 और गुमला का न्यूनतम 7.8 डिग्री सबसे कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार, अब सर्द हवा का रुख कमजोर होने के कारण झारखंड में सर्दी कम हुई है। वहीं, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में बने निम्न दबाव की वजह से वातावरण के ऊपरी हिस्से पर नम हवा के साथ हल्के बादल रह सकते हैं। इससे राज्य के तापमान में वृद्धि होगी।

प्रमुख जिलों के तापमान

गुमला 7.8

लातेहार 9.0

खूंटी 9.4

मेदिनीनगर 9.5

सिमडेगा 9.6

लोहरदगा 9.6

रांची 11.3

रांची के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि हवा में बदलाव की प्रक्रिया जारी है। तापमान में वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान में दो से तीन की कमी आयी है। अगले चार दिनों में तीन से चार डिग्री तापमान और बढ़ सकता है।

कांके में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री, ठंड और बढ़ेगी

कांके। प्रखंड क्षेत्र में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क और ठंडा रहा। मंगलवार को अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं हवा की गति 2.8 किमी प्रति घंटे रिकॉर्ड की गई, जिसके कारण सुबह-शाम ठंड का अहसास और तेज हुआ। मौसम वैज्ञानिक रमेश कुमार के अनुसार न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी।

