Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

झारखंड में 10 मई तक खराब रहेगा मौसम, तेज बारिश और तूफानी हवाओं का येलो अलर्ट

May 05, 2026 08:09 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share

रांची में सोमवार की शाम को करीब दो से तीन घंटे जमकर झमाझम बारिश हुई। वज्रपात भी हुआ। बारिश होने से रांची के तापमान में गिरावट हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। रांची का अधिकतम तापमान 34.4 और न्यूनतम 19.8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है।

झारखंड में 10 मई तक खराब रहेगा मौसम, तेज बारिश और तूफानी हवाओं का येलो अलर्ट

Jharkhand Weather: रांची में सोमवार की शाम को करीब दो से तीन घंटे जमकर झमाझम बारिश हुई। वज्रपात भी हुआ। बारिश होने से रांची के तापमान में गिरावट हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। रांची का अधिकतम तापमान 34.4 और न्यूनतम 19.8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। 10 मई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

बारिश के दौरान लगातार मेघगर्जन हो रहे थे, जिसके कारण रांची के ग्रिड और सभी फीडरों से सुरक्षात्मक कारणों से बिजली बंद कर दी गई। करीब दो से तीन घंटे बारिश के दौरान कई इलाकों में बिजली बंद रही। बारिश कम होने के बाद एक-एक करके सभी फीडरों से बिजली बहाल शुरू हुई। इसके बाद लोकल फॉल्ट जैसी समस्याएं शुरू हो गईं, जिसके कारण लाइन ट्रिपिंग और बिजली के आने-जाने का सिलसिला लगा रहा। ज्यादा समस्या ट्रांसफॉर्मर के फ्यूज उड़ने की आई। हालांकि, समय रहते इसे बहाल कर दिया गया। बारिश के कारण बिजली कटौती के कारण कई प्रमुख इलाकों में अंधेरा जैसी स्थिति बनी रही।

ये भी पढ़ें:झारखंड कांग्रेस की नई कमेटी घोषित, पहली बार एसआईआर समिति और संयुक्त सचिव

सभी जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट

भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पांच से 10 मई तक झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिसके तहत राज्य में कहीं-कहीं पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवा और वज्रपात होगा। हवा की रफ्तार 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटा होगी। सोमवार को बारिश के कारण सभी जिलों का तापमान 30 से 35 डिग्री तक आ गया।

ये भी पढ़ें:झारखंड कांग्रेस की नई कमेटी घोषित, पहली बार एसआईआर समिति और संयुक्त सचिव
ये भी पढ़ें:झारखंड में 1 करोड़ का पोस्ता भूसा जब्त, 683 किलो माल बरामद; 1 गिरफ्तार
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand Weather
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।