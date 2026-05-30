Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

झारखंड में मौसम का कहर! तेज बारिश और हवाओं से 9 डिग्री तक गिर गया तापमान; 5 लोगों की मौत

Mohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
share

झारखंड का मौसम पूरी तरह बदल गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में शुक्रवार को आंधी के साथ बारिश के दौरान वज्रपात से दो महिला और एक बच्ची समेत पांच लोगों की मौत हो गई। वहीं आठ घायल हैं।

झारखंड में मौसम का कहर! तेज बारिश और हवाओं से 9 डिग्री तक गिर गया तापमान; 5 लोगों की मौत

Jharkhand Mausam: झारखंड का मौसम पूरी तरह बदल गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में शुक्रवार को आंधी के साथ बारिश के दौरान वज्रपात से दो महिला और एक बच्ची समेत पांच लोगों की मौत हो गई। वहीं आठ घायल हैं। वज्रपात से रांची जिले के इटकी में एक 12 साल की नाबालिग लड़की की मौत हो गई। वहीं उसके माता-पिता और एक अन्य घायल हैं। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

गढ़वा के कांडी थानांतर्गत गाड़ाखुर्द गांव में वनखेता टोला निवासी 45 साल की सोनमतिया देवी की मौत हो गई। इसी जिले के मेराल स्थित बानाजंघा गांव में वज्रपात से 32 वर्षीय युवक उदय सिंह की मौत हो गई। इधर, धनबाद के राजगंज के चुंगी गांव में एक महिला की मौत हो गई। इसके अलावा बोकारो के पिंड्राजोरा के बाबूडीह गांव में 21 साल के अमित कुमार महतो की मौत वज्रपात से हो गई। गिरिडीह के बेंगाबाद में एक बच्ची बेहोश हो गई। इधर, पलामू के नौडीहा अंचल क्षेत्र के खैरादोहर टोला बसकटिया गांव में वज्रपात से तीन लोग घायल हो गए।

ये भी पढ़ें:झारखंड में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल लागू, डीसी करेंगे मॉनिटरिंग

कोडरमा में भी एक मौत

वहीं कोडरमा जिले के झड़ीटांड़ निवासी पूनम देवी वज्रपात से घायल हो गईं। उधर, हजारीबाग में शुक्रवार को दिनभर रुक-रुक कर बारिश होती रही। यहां आंधी से कई पेड़ धराशायी हो गए। गुमला जिले में बारिश के दौरान शहर में बिजली घंटों बाधित रही। इस बारिश कोखरीफ फसल के लिए बेहतर माना जा रहा है। उधर, सिमडेगा के बानो स्थित भंडार टोली में वज्रपात से नौ मवेशी मर गए। वहीं रामगढ़ के गोला में वज्रपात से एक नीम के पेड़ में आग लग गई, हालांकि जानमाल को क्षति नहीं हुई।

ये भी पढ़ें:कल कैसा रहेगा झारखंड का मौसम? इन 6 जिलों में बारिश की चेतावनी, 4 जून तक का हाल

5 से 9 डिग्री तक गिरा तापमान, गर्मी से राहत

पलामू, उत्तरी-दक्षिणी छोटानागपुर, कोयलांचल, संताल और कोल्हान समेत राज्यभर में शुक्रवार को कहीं ज्यादा तो कहीं छिटपुट बारिश हुई। तापमान में 5 से 9 डिग्री तक की गिरावट आई है। इससे भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को राहत मिली है। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, दुमका, साहिबगंज में जमकर बारिश हुई। पाकुड़ समेत देवघर, गोड्डा और जामताड़ा में भी बारिश सूचना है। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी छिटपुट बारिश हुई।

ये भी पढ़ें:माओवादी ने लेवी के पैसे से बेटी का मेडिकल में कराया था दाखिला

अगले 3 दिन रहेगा खराब मौसम

झारखंड के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए मौसम विभाग ने बताया कि अगले तीन दिनों तक बारिश के साथ तूफानी हवाओं और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना बनी रहेगी। इस दौरान कई जिलों में बारिश भी होगी। बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand Weather
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।