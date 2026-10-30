झारखंड में आज होगी झमाझम बारिश, रांची समेत 7 जिलों में येलो अलर्ट; 11 ट्रेनें रद्द
झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि रांची में गुरुवार को दिनभर रुक-रुक कर बारिश होती रही।
Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि रांची में गुरुवार को दिनभर रुक-रुक कर बारिश होती रही। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।
कई जिलों में भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट
'अर्नब' का असर आज भी झारखंड में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए रांची, जमशेदपुर, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा और कोडरमा में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। वहीं गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
चक्रधरपुर और राउरकेला-हटिया मार्ग की 11 ट्रेनें आज रद्द
दक्षिण पूर्व रेलवे ने सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। टाटानगर-चक्रधरपुर और राउरकेला-हटिया रेल मार्ग पर चलने वाली 11 महत्वपूर्ण ट्रेनों को शुक्रवार 30 अक्तूबर को रद्द कर दिया गया है। दक्षिण भारत के विशाखापत्तनम सहित कई प्रमुख स्टेशनों में पानी भरने की वजह से हावड़ा, शालीमार और संतरागाछी से चलने वाली कई महत्वपूर्ण रेल सेवाएं ठप हो गई हैं। ओडिशा की ओर जाने वाली छह प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों को टाटानगर के रास्ते परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। चक्रधरपुर रेल मंडल ने टाटानगर स्टेशन पर विशेष आपातकालीन हेल्प डेस्क स्थापित किया है। टाटानगर स्टेशन पर 24 घंटे कार्यरत हेल्प डेस्क और विशेष हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं।
अर्नब के साथ नए तूफान की आशंका
अर्नब के कमजोर पड़ने के बाद बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसमी तंत्र से एक और तूफान की आशंका गहरा गई है। आईएमडी के अनुसार, दक्षिण अंडमान सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र अगले 72 घंटों में चक्रवात का रूप ले सकता है। इधर, अर्नब के असर से ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारी तबाही हुई है। हजारों पेड़ उखड़ गए हैं। यातायात बाधित है।
खराब मौसम से फ्लाइट डायवर्ट, कई की उड़ान में देरी
लगातार बारिश और खराब मौसम के कारण गुरुवार को इंडिगो का कोलकात से रांची आ रहा एक विमान डायवर्ट हो गया। वहीं, कुछ विमान विलंब से आए। इससे एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने गंतव्य शहरों तक जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। दिन में 11.45 बजे कोलकाता से रांची आने वाली इंडिगो की फ्लाइट रांची के करीब पहुंचने के बाद डायवर्ट होकर वापस कोलकाता लौट गई। इससे कोलकाता जानेवाले यात्रियों को पांच घंटे तक सफर के लिए इंतजार करना पड़ा। शाम में यात्रियों को इंडिगो के दूसरे विमान से रांची भेजा गया। पुणे से सुबह 7.30 बजे आने वाला विमान डेढ़ घंटे की देरी से पहुंचा। वहीं, मुंबई से शाम 3.30 बजे आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट दो घंटे और दिल्ली से 4.50 बजे आने वाली इंडिगो की फ्लाइट एक घंटे विलंब से लैंड हुई। दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई से आने वाली अन्य उड़ानें भी आधा से एक घंटा लेट से रांची पहुंचा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर