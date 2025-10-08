झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 2 दिनों तक कई जिलों में होगी बारिश; अलर्ट जारी

झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान रांची में भी बारिश होगी।

Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रांची सहित झारखंड में अगले दो दिन कुछ जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि,10 अक्तूबर के बाद पूरे राज्य में छाए बादल छंट जाएंगे और मौसम के साफ होने की उम्मीद है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

मौसम विभाग के मुताबिक 10 अक्तूबर से झारखंड में हवा का रुख बदलेगा और उत्तरी-पश्चिमी हवा का बहाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड के संताल और आसपास के इलाकों पर एक साईक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं, बांग्लादेश के दक्षिणी भाग और आसपास के क्षेत्रों पर भी एक साईक्लोनिक सर्कुलेशन कायम है। ऐसे में नम हवाओं के चलते रांची समेत कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है।