jharkhand weather forecast heavy rain alert in many districts for 2 days झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 2 दिनों तक कई जिलों में होगी बारिश; अलर्ट जारी, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand weather forecast heavy rain alert in many districts for 2 days

झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 2 दिनों तक कई जिलों में होगी बारिश; अलर्ट जारी

झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान रांची में भी बारिश होगी।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीWed, 8 Oct 2025 07:04 AM
share Share
Follow Us on
झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 2 दिनों तक कई जिलों में होगी बारिश; अलर्ट जारी

Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रांची सहित झारखंड में अगले दो दिन कुछ जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि,10 अक्तूबर के बाद पूरे राज्य में छाए बादल छंट जाएंगे और मौसम के साफ होने की उम्मीद है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

मौसम विभाग के मुताबिक 10 अक्तूबर से झारखंड में हवा का रुख बदलेगा और उत्तरी-पश्चिमी हवा का बहाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड के संताल और आसपास के इलाकों पर एक साईक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं, बांग्लादेश के दक्षिणी भाग और आसपास के क्षेत्रों पर भी एक साईक्लोनिक सर्कुलेशन कायम है। ऐसे में नम हवाओं के चलते रांची समेत कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है।

रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर बारिश हुई। रांची 24.3 मिमी बारिश हुई। मंगलवार को रांची का तापमान 30 डिग्री रहा। न्यूनतम पारा 22.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिन तक तापमान में बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं।