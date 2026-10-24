फिर बदलेगा झारखंड का मौसम, 30 को होगी भारी बारिश; तेजी से गिरेगा तापमान
झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 28 अक्टूबर से झारखंड में एक बार फिर से मौसम बदल जाएगा।
Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य में 28 अक्तूबर से एक बार फिर मौसम के करवट लेगा। आसमान में घने बादल छाएंगे और 30 अक्तूबर तक लगातार 3 दिन तक बारिश हो सकती है। राज्य के दक्षिणी भाग में इस बदलाव का असर ज्यादा दिखेगा। कोल्हान के तीनों जिले समेत सिमडेगा, खूंटी, रांची और आसपास के जिलों में ज्यादा बारिश होने होने की आशंका है।
बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है निम्न दबाव क्षेत्र
मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से अंडमान सागर के पास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। यह व्यापक होकर अगले 25 अक्तूबर तक अति गहरे निम्न दबाव में तब्दील हो सकता है। इसके बाद पश्चिम उत्तर दिशा में बढ़ते हुए यह 26 अक्तूबर की सुबह तक एक चक्रवातीय तूफान में (साइक्लोनिक स्टोर्म) में तब्दील होकर पश्चिम उत्तरी दिशा में आगे बढ़कर आंध्र प्रदेश व ओडिशा के तट की ओर बढ़ेगा। इससे झारखंड के दक्षिण में ज्यादा प्रभाव पड़ेगा।
अधिकतम तापमान में 4 डिग्री तक होगी कमी
रांची के मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस संभावित तूफान के आने के कारण राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। अगले चार दिनों के बाद अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री गिरावट आ सकती है। मौजूदा समय में राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.0 डिग्री है, जबकि न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम का अधिकतम तापमान सबसे अधिक 33.6 डिग्री रहा।
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