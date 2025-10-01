jharkhand weather forecast heavy rain alert in 12 districts imd yellow alert झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 12 जिलों में होगी भारी बारिश; IMD का येलो अलर्ट, Jharkhand Hindi News - Hindustan
jharkhand weather forecast heavy rain alert in 12 districts imd yellow alert

झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 12 जिलों में होगी भारी बारिश; IMD का येलो अलर्ट

झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, 12 जिलों में भारी बारिश होगी।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 07:33 AM
Jharkhand Weather Forecast: झारखंड के मौसम को लेकर एक बार फिर से बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, रांची समेत पूरे राज्य में एक अक्तूबर से आगामी तीन तक आसमान में बादल छाने के आसार हैं। कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के कारण राज्य के 12 जिलों में दो और तीन अक्तूबर को कहीं-कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के तापमान में भी अगले तीन दिन में दो से चार डिग्री तक की कमी आ सकती है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार संताल परगना और कोल्हान के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट है। इसमें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो शामिल हैं। हालांकि रांची समेत शेष जिलों में बादल छाए रहेंगे और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। झारखंड के कई जिलों में बारिश के बाद तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल जाएगी। हालांकि, मॉनसून अब अपने आखिरी दौर में है, इसके बाद बारिश की संभावना काफी कम हो जाएगी।

आज खाड़ी में बनेगा निम्न दबाव का क्षेत्र

झारखंड में मौसम बदलाव के आसार को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश की वजह भी बताई है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान के उत्तरी भाग के ऊपर वायुमंडल के ऊपरी भाग पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके चलते बुधवार को बंगाल की खाड़ी के मध्य से लेकर उत्तरी भाग में एक निम्न दबाव क्षेत्र बन सकता है। यदि ऐसा हुआ तो यह और व्यापक होकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के मध्य से गुजरेगा। इसका असर झारखंड पर भी दिखने को मिलेगा। इसके चलते कहीं-कहीं तेज हवा के साथ बारिश भी सकती है।