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झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 12 जिलों में 5 दिन होगी झमाझम बारिश

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में 5 दिनों तक झमाझम बारिश का अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान कई जिलों में बादल छाए रहेंगे।

झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 12 जिलों में 5 दिन होगी झमाझम बारिश

Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभआग से मिली जानकारी के अनुसार, रांची समेत राज्य के 12 जिलों में अगले पांच दिनों तक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान इन जिलों में कहीं-कहीं अच्छी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसमें पलामू प्रमंडल और आसपास के जिलों समेत राज्य के दक्षिणी भाग के जिलों में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड, ओड़िशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर बना निम्न दबाव क्षेत्र कायम है। राज्य के अंदर कई जिलों में घने बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

झारखंड मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में मानसून कमजोर चल रहा है। अगले पांच दिनों के दौरान रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। इससे पूर्व गुरुवार और शुक्रवार के बीच राज्य में कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई। लातेहार में भारी बारिश हुई। यहां 100 मिमी बारिश दर्ज की गई। जबकि, सिमडेगा 78.4, चंदवा में 64.5, विश्रामपुर में 35.9, पूर्वी सिंहभूम 35.8, पंचेत 32.2, लोहरदगा 27.2 समेत दुमका, गुमला, रामगढ़, लोहरदगा, रांची आदि जिलों में कहीं-कहीं 15 से 25 मिमी बारिश हुई।

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झारखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और हवाओं के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई है, और तापमान में तेजी से नीचे आया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इसी तरह का मौसम अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा। बारिश और हवाओं के कारण तापमान में कमी आएगी और सुहाना मौसम बना रहेगा। इस दौरान कुछ इलाकों में तेज बारिश के कारण जलजमाव की भी समस्या आ सकती है।

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राज्य में 40% और रांची में 24% कम बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, रांची समेत पूरे झारखंड में मानसून 40 फीसदी कम बारिश हुई है। इस मानसून सीजन में झारखंड में अब तक 210.8 मिमी बारिश हुई है, जो कि सामान्य बारिश 359.8 मिमी से 40% कम है। रांची में 280.9 मिमी बारिश हुई, जो कि सामान्य बारिश 371.0 से 24% कम है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी समेत राज्य के कई जगहों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हो रही है। झारखंड, पश्चिमी बंगाल और ओड़िशा के ऊपर एक निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है। इससे राज्य में अगले पांच दिनों तक बादल छाए रहेंगे। रांची समेत राज्य के 12 जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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