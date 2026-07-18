झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 12 जिलों में 5 दिन होगी झमाझम बारिश
झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में 5 दिनों तक झमाझम बारिश का अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान कई जिलों में बादल छाए रहेंगे।
Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभआग से मिली जानकारी के अनुसार, रांची समेत राज्य के 12 जिलों में अगले पांच दिनों तक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान इन जिलों में कहीं-कहीं अच्छी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसमें पलामू प्रमंडल और आसपास के जिलों समेत राज्य के दक्षिणी भाग के जिलों में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड, ओड़िशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर बना निम्न दबाव क्षेत्र कायम है। राज्य के अंदर कई जिलों में घने बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।
झारखंड मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में मानसून कमजोर चल रहा है। अगले पांच दिनों के दौरान रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। इससे पूर्व गुरुवार और शुक्रवार के बीच राज्य में कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई। लातेहार में भारी बारिश हुई। यहां 100 मिमी बारिश दर्ज की गई। जबकि, सिमडेगा 78.4, चंदवा में 64.5, विश्रामपुर में 35.9, पूर्वी सिंहभूम 35.8, पंचेत 32.2, लोहरदगा 27.2 समेत दुमका, गुमला, रामगढ़, लोहरदगा, रांची आदि जिलों में कहीं-कहीं 15 से 25 मिमी बारिश हुई।
झारखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और हवाओं के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई है, और तापमान में तेजी से नीचे आया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इसी तरह का मौसम अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा। बारिश और हवाओं के कारण तापमान में कमी आएगी और सुहाना मौसम बना रहेगा। इस दौरान कुछ इलाकों में तेज बारिश के कारण जलजमाव की भी समस्या आ सकती है।
राज्य में 40% और रांची में 24% कम बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, रांची समेत पूरे झारखंड में मानसून 40 फीसदी कम बारिश हुई है। इस मानसून सीजन में झारखंड में अब तक 210.8 मिमी बारिश हुई है, जो कि सामान्य बारिश 359.8 मिमी से 40% कम है। रांची में 280.9 मिमी बारिश हुई, जो कि सामान्य बारिश 371.0 से 24% कम है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी समेत राज्य के कई जगहों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हो रही है। झारखंड, पश्चिमी बंगाल और ओड़िशा के ऊपर एक निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है। इससे राज्य में अगले पांच दिनों तक बादल छाए रहेंगे। रांची समेत राज्य के 12 जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है।
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