झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, अगले 2 दिन होगी झमाझम बारिश; तूफानी हवाओं का भी अलर्ट
झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां अगले 2 दिन तेज बारिश के साथ तूफानी हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि सबसे ज्यादा बारिश देवघर में दर्ज की गई है।
Jharkhand Weather: राजधानी रांची समेत झारखंड के अधिकांश हिस्सों में बदरा छाए हुए हैं और कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान राज्य भर में तेज हवा और आकाशीय बिजली के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। झारखंड में सबसे अधिक बारिश देवघर जिले में दर्ज की गई, जहां पिछले 24 घंटे में 42.0 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक कोल्हान और संताल परगना के कुछ जिलों में तेज बारिश की संभावना है। बोकारो, धनबाद, रामगढ़, रांची, खूंटी और सरायकेला-खरसावां सहित कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है।
कहां कितना तापमान
पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। रांची का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान में चार डिग्री की गिरावट आने से राजधानी का मौसम काफी सुहावना हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले दो दिनों में झारखंड के अधिकांश हिस्सों में आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।
आज मरम्मत, आधी रांची में नहीं रहेगी बिजली
बारिश के मौसम को देखते हुए रांची विद्युत आपूर्ति अंचल में युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य किए जा रहे हैं। इसे लेकर शुक्रवार को आधी रांची में पेड़ों की डाल की छंटाई, मरम्मत कार्यों को लेकर कई इलाकों में बिजली नहीं रहेगी।
इन इलाकों में नहीं रहेगी बिजली
सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक विद्युत आपूर्ति उपमंडल टाटीसिलवे के अंतर्गत 11 केवी ओवर टाटीसिलवे, 11 केवी गोड़ाटोलीघर, 11 केवी पंडरा और 11 केवी रामपुर सिरली फीडर से बिजली नहीं रहेगी। इस दौरान आदर्श नगर, सूर्यनगर, परना टोली, नामकुम, महुआ टोली, खुखरा, अनगड़ा, जोन्हाटोली, हेसल, जामचुंआ, राजा उलातू, रामपुर रोड, कुसाई टोली, पारस टोली, विकास नगर, जेबीटी सहकारी भवन, सिंदवार, कुटे, रामपुर हल्दीपदर सहित आसपास के इलाकों का प्रभावित रहना संभावित है।
कब तक चलेगा काम
विद्युत आपूर्ति उपमंडल कोकर-ओरमांझी में पेड़ों की डाल छंटाई और मरम्मत कार्य सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगे। बिजली आपूर्ति उपमंडल बूटी अंतर्गत 11 केवी नेवरी गोहालू, 11 केवी गुड़गुड़ा, 11 केवी चेंगरी, फीडर से सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्य होगा। वहीं टाटीसिलवे उपमंडल अंतर्गत 11 केवी लालपुर फीडर, नामकुम बाजार फीडर, बुधाबाजार तथा मेन रोड 10 से 11:30 बजे तक बिजली आपूर्ति नहीं रहेगी।
सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रांची में आपूर्ति नहीं रहेगी। बिजली आपूर्ति क्रम मंडल कोकर-ओरमांझी में पेड़ों की डाल छंटाई व मरम्मत कार्य सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगे। बिजली आपूर्ति उपमंडल बूटी अंतर्गत 11 केवी नेवरी गोहालू, 11 केवी गुड़गुड़ा, 11 केवी चेंगरी फीडर में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्य होगा। वहीं नामकुम बाजार फीडर, बुधाबाजार तथा मेन रोड क्षेत्र में भी निर्धारित समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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