झारखंड में दिखेगा चक्रवाती तूफान का असर, 3 दिन लगातार होगी बारिश; IMD का अलर्ट
झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने तीन दिन तक लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से उठ रहा चक्रवाती तूफान झारखंड में भी असर दिखाएगा।
Jharkhand Weather: बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब अगले 24 घंटे के बाद चक्रवातीय तूफान में तब्दील होने के बाद भयंकर तूफान बनने की आशंका है। इस तूफान का झारखंड पर भी व्यापक असर पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड में 27 से मौसम में बदलाव होगा। मंगलवार को पूरे राज्य में बादल छाने के साथ कई जगहों पर गरज के साथ बारिश होगी।
3 दिन लगातार होगी बारिश
मौसम विभाग ने 28 से 30 अक्तूबर तक लगातार बारिश होने की संभावना व्यक्त करते हुए राज्य में जलजमाव की संभावना जतायी है। विभाग के मुताबिक, रांची समेत अन्य जिलों के निचले इलाके और सड़कों पर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कच्चे मकान, झूग्गी-झोपड़ियां और कमजोर मकान को आंशिक या भारी नुकसान पहुंच सकता है। नदियां और बड़े नाले उफान पर आएंगे। निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। खेतों में पानी जमा होने से खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने की संभावना है।
लगातार बारिश के असर से सड़कों पर दृश्यता कम होगी। इससे दुर्घटना का खतरा हो सकता है। मौसम विभाग ने अनिवार्य कार्यों के लिए भारी बारिश के दौरान पूरी सावधानी के साथ घरों से निकलने का सुझाव दिया है। जलभराव वाले रास्तों, सब-वे और कमजोर पुल-पुलिया को पैदल पार करने की मनाही की है। बारिश के दौरान विद्युत खंभे, तार, ट्रांसफरमर से दूरी बनाए रखने का सुझाव जारी किया है। वह घरों में पानी घुसने की स्थिति में विद्युत उपयोग बंद करने की सलाह दी है। किसानों से अपने खेत से अतिरिक्त पानी की सुरक्षित निकासी के लिए क्यारी बनाकर पानी निकालने की बात कही।
पूरे राज्य में छाएंगे बादल
बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातीय तूफान के असर से झारखंड में 27 अक्तूबर से मौसम बदलेगा। मंगलवार को पूरे राज्य में बादल छाए रहने और कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है।
तेज बारिश से जलभराव
28 से 30 अक्तूबर तक राज्य में लगातार बारिश की संभावना है। इसके कारण रांची और अन्य जिलों के निचले इलाकों, सड़कों और सब-वे में भारी जलजमाव हो सकता है।
नदियों में आएगा उफान
नदियां और नाले उफान पर आ सकते हैं तथा निचले क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। कच्चे, कमजोर मकानों और झुग्गी-झोपड़ियों को नुकसान पहुंचने की आशंका है।
झारखंड के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बननेवाले चक्रवातीय तूफान एक अत्यंत गंभीर चक्रवातीय तूफान बनने की ओर अग्रसर है। इसका असर झारखंड पर व्यापक रूप से पड़ेगा। राज्य में तीन दिन निरंतर बारिश होगी। भारी बारिश से जलजमाव होने की संभावना है।मौसम बदलाव 27 से आरंभ हो जाएगा। 28 और 29 को राजधानी समेत राज्य के अधिकांश जिलों में निरंतर बारिश होगी।
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