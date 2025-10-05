झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, आज 10 जिलों में होगी भारी बारिश; IMD का येलो अलर्ट

झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अगले 24 घंटों तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होगी।

Jharkhand Weather Forecast: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अपडेट के अनुसार, प्रदेश में कुछ जिलों में रविवार के लिए भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, राज्य के दक्षिणी भाग में रांची समेत आसपास के जिलों में सोमवार से मौसम के साफ होने के आसार हैं। इसके बाद बारिश से राहत मिलने की संभावना है। भारी बारिश के कारण प्रदेश के तापमान में भी कमी देखने को मिली है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

मौसम विभाग के अनुसार पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी में बना अति गहरा निम्न दबाव क्षेत्र ओडिशा से छत्तीसगढ़ से उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए अब बिहार और पूर्वी यूपी के ऊपर बना हुआ है। इससे बिहार के सीमावर्ती संताल परगना, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा, चतरा, बोकारो, धनबाद समेत 10 जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी। इसके अलावा रांची समेत शेष हिस्से में कहीं-कहीं एक से दो बार हल्की बारिश हो सकती है। राज्य में पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक गढ़वा में 185.0 मिमी बारिश हुई। रामगढ़ में 45.0 मिमी और रांची में 8.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।

बीते 3-4 दिनों से झारखंड का मौसम बदला हुआ है। झारखंड के ज्यादातर जिले भारी बारिश के कारण पानी-पानी हुए हैं। जोरदार बारिश और तेज हवाओं के कारण प्रदेश में तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। एक हफ्ते पहले पड़ रहे भीषण गर्मी से भी लोगों को काफी राहत मिली हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि झारखंड में आज तक और बारिश होगी, इसके बाद मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि, रविवार यानि आज ही झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश के साथ हवाएं चलने का अपडेट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।