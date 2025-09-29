jharkhand weather forecast heavy rain alert for 2 days in many districts झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 2 दिन होगी भारी बारिश ; IMD का अलर्ट, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के कई जिलों में 2 दिन भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान प्रदेश में तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबादMon, 29 Sep 2025 08:19 AM
Jharkhand Weather Forecast: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने दुर्गापूजा के दौरान धनबाद के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। हालांकि दो और तीन अक्तूबर को भारी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव कमजोर पड़ने लगा है। इससे बना सर्कुलेशन ओडिशा और छतीसगढ़ की ओर बढ़ गया है। इस कारण 30 सितंबर तक कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। ठनका भी गिर सकता है। अधिकतम तापमान में दो-तीन डिग्री की बढ़ोतरी होगी। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

मौसम विभाग ने एक अक्तूबर को राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जतायी है। साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी। वज्रपात का भी येलो अलर्ट जारी किया है। दो और तीन अक्तूबर को धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज सहित कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी। इस बीच बंगाल की खाड़ी में एक-दो अक्तूबर को भी एक बार फिर से निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे रांची सहित कई इलाकों में हल्के मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जतायी गई है। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलने की संभावना है।

बता दें कि इस साल मॉनसून ने अपना कहर पूरे झारखंड में दिखाया है। इस दौरान भारी बारिश और बिजली गिरने के करण अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले हफ्ते हुई तेज बारिश के और बिजली गिरने के कारण भी पूरे झारखंड में 6 लोगों की मौत हुई थी। अब भी मॉनसून का असर जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 2-3 अक्टूबर तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।