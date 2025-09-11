jharkhand weather forecast for next 7 days heavy rain alert धूप निकलेगी या होगी झमाझम बारिश? अगले 7 दिन कैसा रहेगा झारखंड का मौसम; IMD ने बताया, Jharkhand Hindi News - Hindustan
धूप निकलेगी या होगी झमाझम बारिश? अगले 7 दिन कैसा रहेगा झारखंड का मौसम; IMD ने बताया

झारखंड के कई जिलों में बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। इस दौरान मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 7 दिनों तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीThu, 11 Sep 2025 07:20 AM
Jharkhand Weatherr Forecast: झारखंड के मौसम को लेकर आईएमडी ने बड़ा अपडेट जारी किया है। जून, जुलाई और अगस्त में हुई झमाझम बारिश के बाद सितंबर में भी बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। राज्य मौसम विभाग ने 16 सितंबर तक झारखंड में रुक-रुककर बारिश होने की संभावना है। धनबाद में दो दिनों से पड़ रही गर्मी के बाद शाम में हुई मूसलाधार बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई। दिनभर धूप निकलने के बाद देर शाम झमाझम बारिश हुई। इस तरह अब अगले पूरे हफ्ते बारिश का दौर जारी रहेगा और भीषण गर्मी से राहत मिली रहेगी। हालांकि, अब मॉनसून झारखंड के साथ ही पूरे उत्तर भारत में अपने आखिरी दौर में चल रहा है, इसके बाद बारिश बंद हो जाएगी। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

दोपहर बाद आसमान में बादल छाए और शाम पांच बजे मूसलाधार बारिश शुरू हुई। एक घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से जगह-जगह पानी भर गया। आठ लेन सड़क की स्थिति सबसे खराब रही। जगह-जगह पानी भर गया। बिनोद बिहारी चौक से नावाडीह तक घुटने तक पानी भरा रहा। धनबाद क्लब पास जलजमाव से परेशानी हुई। इसके साथ ही झारखंड के कई जिलों में आने वाले हफ्ते में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, अलग-अलग जिलों में रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है। ऐसे में बीते कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल जाएगी। ये राहत लोगों को इस महीने के दूसरे हफ्ते तक मिलती रहेगी।

धनबाद में सामान्य से 35 प्रतिशत अधिक बारिश

धनबाद में मॉनसून की बारिश झमाझम हो रही है। अबतक सामान्य से 35 प्रतिशत अधिक बारिश हो चुकी है। अबतक 1231 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य रूप से अबतक 910 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए। लगातार बारिश से किसान खुश हैं। धनबाद में लगभग 80 प्रतिशत खेतों में रोपनी हुई है।