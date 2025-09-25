फिर बदलेगा झारखंड का मौसम, अगले 5 दिन होगी बारिश या निकलेगी धूप? IMD ने बताया

Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम को लेकर विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 5 दिन तक झारखंड के कई जिलों में बारिश का अनुमान है।

Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रांची समेत झारखंड में अगले पांच दिनों तक बादल छाए रहेंगे। कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। मौजूदा निम्न दबाव क्षेत्र कमजोर हो रहा है। वहीं, बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। म्यांमार और पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में एक साईक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। इसके प्रभाव से 25 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे झारखंड में 30 तक बादल छाए रहेंगे और कई जिलों में बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में पिछले 24 घंटे में रांची में भारी बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश मांडर में 140.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, खूंटी, गुमला, हजारीबाग समेत अन्य जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। एक जून से लेकर 24 सितंबर तक रांची में 1509.2 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य बारिश 1003.2 मिमी से 50 फीसदी अधिक है।

विभाग के मुताबिक, बादल छाए रहने के कारण अगले पांच दिनों तक राज्य के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। रांची का अधिकतम तापमान बुधवार को 29.7 और न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री रहा। जबकि, गोड्डा का अधिकतम सर्वाधिक 34.6 डिग्री रहा।

इस मामले की जानकारी देते हुए मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में रांची समेत विभिन्न जिलों में अगले पांच दिनों के दौरान बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कई जगहों पर बारिश होने की भी संभावना है। जबकि, पांच दिनों के दौरान कहीं-कहीं गरज के साथ वज्रपात होने की चेतावनी दी गई है।

● जिस निम्न दबाव से बारिश हो रही थी, उसका प्रभाव अब हुआ कमजोर

● बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है