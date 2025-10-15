झारखंड में छाए रहेंगे बादल या निकलेगी धूप, अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम? IMD ने बताया

संक्षेप: झारखंड के मौसम को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 5 दिनों तक झारखंड के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। हालांकि, बारिश की संभावना कम है।

Jharkhand Weather Forecast: झारखंड के मौसम को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। राजधानी के कुछ भागों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन, इस मौसम में बदलाव के कारण बारिश होने की संभावना नहीं है। यह स्थिति अगले पांच दिनों तक जारी रहेगी। मौसम में यह बदलाव पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उससे सटे झारखंड में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। इसके प्रभाव से पश्चिमी बंगाल से सटे जिलों समेत राज्य के दक्षिणी भाग पर आंशिक बादल छाएंगे।

मौसम विभाग के अनुसार, मुख्य रूप से राज्य के अंदर धनबाद, बोकारो, रामगढ़, सरायकेला, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, सिमडेगा, गुमला आदि जिलों में हल्के व आंशिक बादल छाएंगे। इससे अगले चार दिनों तक तापमान में ज्यादा परिवर्तन नहीं होंगे। राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में मंगलवार को दिन के दौरान मौसम करीब-करीब साफ रहा। लेकिन, इस दौरान हल्के बादल भी छाए। मौसम पूरी तरह से शुष्क रहा।

पूरे प्रदेश का मौसम सामान्य है। राज्य का अधिकतम तापमान 24.9 से लेकर 34.3 डिग्री तक रहा। इसमें लातेहार का अधिकतम तापमान सबसे कम 24.9 डिग्री और गोड्डा का अधिकतम सर्वाधिक 34.3 डिग्री रहा। वहीं, रांची का अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री व न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री रहा। बादल छाने के कारण न्यूनतम तापमान में करीब एक डिग्री की वृद्धि हुई। वहीं, राज्य में बोकारो और पूर्वी सिंहभूम के छोड़कर अन्य जिलों का तापमान सामान्य के करीब है।