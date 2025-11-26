तेजी से बढ़ेगी ठंड और फिर..., अगले 5 दिन कैसा रहेगा झारखंड का मौसम; IMD ने बताया

संक्षेप: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश में बुधवार से दो दिन न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे दो डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। उसके बाद अगले तीन दिन तक इसमें दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोत्तरी हो सकती है।

Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश में बुधवार से दो दिन न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे दो डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। उसके बाद अगले तीन दिन तक इसमें दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि हो सकती है। राज्य के अलग-अलग हिस्से में गुरुवार से 29 नवंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आंशिक बादल छा सकते हैं। आइए जानते हैं झारखंड के मौसम का हाल।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।