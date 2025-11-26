Hindustan Hindi News
तेजी से बढ़ेगी ठंड और फिर..., अगले 5 दिन कैसा रहेगा झारखंड का मौसम; IMD ने बताया

संक्षेप:

झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश में बुधवार से दो दिन न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे दो डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। उसके बाद अगले तीन दिन तक इसमें दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोत्तरी हो सकती है।

Wed, 26 Nov 2025 06:29 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश में बुधवार से दो दिन न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे दो डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। उसके बाद अगले तीन दिन तक इसमें दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि हो सकती है। राज्य के अलग-अलग हिस्से में गुरुवार से 29 नवंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आंशिक बादल छा सकते हैं। आइए जानते हैं झारखंड के मौसम का हाल।

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में निचले स्तर पर सिस्टम तैयार हो रहा है। इसके प्रभाव से पूर्व दिशा से हवा का बहाव शुरू होगा। इससे वायुमंडल में नमी बढ़ेगी और आसमान में छाए बादल 30 नवंबर को और गहरे हो सकते हैं। हालांकि इस दौरान बारिश के आसार बहुत कम है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान गोड्डा में सबसे अधिक तापमान 28.2 डिग्री और सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 8.8 डिग्री रहा।

