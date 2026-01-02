Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand weather forecast for next 5 days heavy fog yellow alert
धूप खिलेगी या छाए रहेंगे बादल, अगले 5 दिन कैसा रहेगा झारखंड का मौसम; इन जिलों में येलो अलर्ट

धूप खिलेगी या छाए रहेंगे बादल, अगले 5 दिन कैसा रहेगा झारखंड का मौसम; इन जिलों में येलो अलर्ट

संक्षेप:

झारखंड का मौसम अगले 5 दिनों तक उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। इस दौरान तापमान तेजी से ऊपर जाएगा, हालांकि, जल्द ही तापमान मे गिरावट भी देखने को मिलेगी।

Jan 02, 2026 06:32 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
नए साल के पहले दिन राज्य का मौसम मिलाजुला रहा। राजधानी रांची समेत अधिकांश हिस्से में ठंडक महसूस की गई। हालांकि धूप खिली रही, लेकिन हवा ने इसके असर पर थोड़ा प्रभाव डाला। वहीं, पलामू समेत झारखंड के उत्तरी भाग के कुछ जिलों और कोल्हान में कुहासा छाया रहा। इसके चलते पर्यटन स्थलों पर पहुंचने वाले सैलानियों को ठंड का सामना करना पड़ा। पिछले 24 घंटे की बात करें तो न्यूनतम तापमान में मामूली उछाल आया। राज्य के अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। झारखंड में अगले तीन दिन के बीच न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद इसमें एक बार फिर से कमी आएगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले पांच दिन के दौरान तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ ठंड की स्थिति बरकरार रहेगी। वहीं, राज्य में पलामू और आसपास कोल्हान के जिलों में अगले दो दिनों के लिए घने कोहरे का यलो अलर्ट रहेगा।

राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में गुमला का तापमान 4.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, हजारीबाग में 6.4 डिग्री और मेदिनीनगर में 5.7 डिग्री रहा। मेदिनीनगर, जमशेदपुर, देवघर में घना कुहासा छाया रहा।

कोहरे ने दृश्यता पर भी डाला असर

मेदिनीनगर में दृश्यता 300 मीटर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा जमशेदपुर में 600 और देवघर में भी इतनी ही दृश्यता रही। कई जगहों पर शीतलहर चलने से जनजीवन पर असर देखने को मिला।

पिछले 24 घंटे में राज्य का न्यूनतम पारा एक डिग्री उछला

राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में करीब एक डिग्री तक की वृद्धि हुई। रांची का तापमान 7.9 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री रहा।

न्यूनतम तापमान

गुमला 4.4

मेदिनीनगर 5.7

लोहरदगा 6.0

खूंटी 6.3

हजारीबाग 6.4

बोकारो 6.8

देवघर 7.8

रांची 7.9

लातेहार 8.3

कोडरमा 8.4

हिमालय में बर्फबारी से झारखंड में सर्द हवा

पिछले 24 घंटों के दौरान यहां न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की वृद्धि हुई जबकि अधिकतम तापमान में करीब दो डिग्री की कमी हुई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले दिनों में हिमालय और तरायी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के कारण सर्द हवाओं के प्रभाव से झारखंड में ठंड का असर ज्यादा है। दिन में इस हवा के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर जारी है।

रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने गुरुवार को बताया कि राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान घना कुहासा छाने के आसार हैं। इसके अलावा आगामी दो दिन तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने के आसार हैं। लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आएगी। ठंड में ज्यादा बदलाव नहीं होगा।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
