धूप खिलेगी या छाए रहेंगे बादल, अगले 5 दिन कैसा रहेगा झारखंड का मौसम; इन जिलों में येलो अलर्ट

संक्षेप: झारखंड का मौसम अगले 5 दिनों तक उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। इस दौरान तापमान तेजी से ऊपर जाएगा, हालांकि, जल्द ही तापमान मे गिरावट भी देखने को मिलेगी।

नए साल के पहले दिन राज्य का मौसम मिलाजुला रहा। राजधानी रांची समेत अधिकांश हिस्से में ठंडक महसूस की गई। हालांकि धूप खिली रही, लेकिन हवा ने इसके असर पर थोड़ा प्रभाव डाला। वहीं, पलामू समेत झारखंड के उत्तरी भाग के कुछ जिलों और कोल्हान में कुहासा छाया रहा। इसके चलते पर्यटन स्थलों पर पहुंचने वाले सैलानियों को ठंड का सामना करना पड़ा। पिछले 24 घंटे की बात करें तो न्यूनतम तापमान में मामूली उछाल आया। राज्य के अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। झारखंड में अगले तीन दिन के बीच न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद इसमें एक बार फिर से कमी आएगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले पांच दिन के दौरान तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ ठंड की स्थिति बरकरार रहेगी। वहीं, राज्य में पलामू और आसपास कोल्हान के जिलों में अगले दो दिनों के लिए घने कोहरे का यलो अलर्ट रहेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में गुमला का तापमान 4.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, हजारीबाग में 6.4 डिग्री और मेदिनीनगर में 5.7 डिग्री रहा। मेदिनीनगर, जमशेदपुर, देवघर में घना कुहासा छाया रहा।

कोहरे ने दृश्यता पर भी डाला असर मेदिनीनगर में दृश्यता 300 मीटर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा जमशेदपुर में 600 और देवघर में भी इतनी ही दृश्यता रही। कई जगहों पर शीतलहर चलने से जनजीवन पर असर देखने को मिला।

पिछले 24 घंटे में राज्य का न्यूनतम पारा एक डिग्री उछला राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में करीब एक डिग्री तक की वृद्धि हुई। रांची का तापमान 7.9 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री रहा।

न्यूनतम तापमान

गुमला 4.4

मेदिनीनगर 5.7

लोहरदगा 6.0

खूंटी 6.3

हजारीबाग 6.4

बोकारो 6.8

देवघर 7.8

रांची 7.9

लातेहार 8.3

कोडरमा 8.4

हिमालय में बर्फबारी से झारखंड में सर्द हवा पिछले 24 घंटों के दौरान यहां न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की वृद्धि हुई जबकि अधिकतम तापमान में करीब दो डिग्री की कमी हुई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले दिनों में हिमालय और तरायी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के कारण सर्द हवाओं के प्रभाव से झारखंड में ठंड का असर ज्यादा है। दिन में इस हवा के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर जारी है।