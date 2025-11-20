झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, अगले 4 दिन बादल रहेंगे साफ, फिर...

Hindustan Hindi News
Thu, 20 Nov 2025 07:35 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
Jharkhand Weather Forecast: झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान गिरने से दिन के ठंड में कमी आयी है। जबकि, रात में कनकनी कायम है। राज्य में अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है। न्यूनतम तापमान में भी एक से दो डिग्री की वृद्धि हुई। अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि हुई। प्रदेश के सभी जिलों का न्यूनतम तापमान अब दस डिग्री से ऊपर आ चुका है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री वृद्धि होने का अनुमान है। अगले चार दिन मौसम साफ रहने के साथ-साथ सामान्य ठंड रहेगी। लेकिन, इसके बाद राज्य के ऊपर बादल छाने का अनुमान है। आइए जानते हैं पूरा झारखंड के मौसम का हाल।

रांची का पारा 12.4 डिग्री पर पहुंचा

रांची का न्यूनतम तापमान एक डिग्री बढ़कर बुधवार को 12.4 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि, सबसे ठंडा जिला गुमला रहा, जहां का न्यूनतम पारा 10.5 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि, लातेहार का न्यूनतम 10.8 डिग्री रहा। राज्यभर में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री हजारीबाग का रहा। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य समेत आसपास के पड़ोसी राज्यों के ऊपर वातावरण साफ है। पश्चिम की शुष्क हवा का रूख झारखंड की ओर रहेगा। इससे वातावरण शुष्क और ठंडा रहेगा। 23 नवंबर के बाद हवा में परिवर्तन की वजह से आसमान में आंशिक बादल छाएंगे।

झारखंड के मौसम की जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के अलग-अलग जिलों के तापमान बढ़ने के कारण ठंड में कुछ कमी आयी है। न्यूनतम पारा में पिछले 24 घंटों में एक से दो डिग्री की वृद्धि हुई है। अगले दो दिनों के दौरान इसमें और वृद्धि होगी। अगले चार दिनों के दौरान मौसम में कोई बदलाव नहीं है। इसके बाद हवा में परिवर्तन से मौसम बदल सकता है। इस दौरान बारिश की संभावना कम है।

