झारखंड में शीतलहर, पूरे हफ्ते कैसा रहेगा मौसम? वैज्ञानिक ने बताया

संक्षेप: झारखंड में ठंड मौसम के साथ-साथ अब कुहासा गहराने लगा है। कनकनी बढ़ने से कहीं-कहीं शीतलहर का भी प्रकोप है। हालांकि, पूरे हफ्ते प्रदेश के तापमान में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा।

झारखंड में ठंड मौसम के साथ-साथ अब कुहासा गहराने लगा है। कनकनी बढ़ने से कहीं-कहीं शीतलहर का भी प्रकोप है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में अगले एक सप्ताह तक तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव के अतिरिक्त इसमें बदलाव की संभावना कम है। आइए जानते हैं पूरे हफ्ते झारखंड का मौसम कैसा रहेगा।

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में शुक्रवार को दिन के दौरान भी कुहासा का प्रभाव रहा। इससे धूप की गर्माहट में कमी आयी। इससे अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटे के दौरान एक डिग्री की कमी आयी। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची का अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री रहा। पिछले 24 घंटे के मुकाबले इसमें एक डिग्री कमी आयी है। पिछले दिन यहां का तापमान 23.3 दर्ज किया गया था। वहीं, न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री रहा। कांके क्षेत्र में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम काफी ठंडा रहा। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 19.4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 3.0 पहुंच गया। मैकलुस्कीगंज का शुक्रवार की सुबह न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कुहासा के कारण राज्य के अधिकांश जिलों के अधिकतम तापमान में भी एक से दो डिग्री तक की कमी आयी।

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य का मौसम पूरी तरह साफ है। आनेवाले एक सप्ताह के दौरान इसमें बदलाव की संभावना नहीं है। इससे ठंड में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। 18 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से लेकर दस डिग्री तक रह सकता है।