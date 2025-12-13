Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand weather forecast foe whole week imd gives big update
झारखंड में शीतलहर, पूरे हफ्ते कैसा रहेगा मौसम? वैज्ञानिक ने बताया

झारखंड में शीतलहर, पूरे हफ्ते कैसा रहेगा मौसम? वैज्ञानिक ने बताया

संक्षेप:

झारखंड में ठंड मौसम के साथ-साथ अब कुहासा गहराने लगा है। कनकनी बढ़ने से कहीं-कहीं शीतलहर का भी प्रकोप है। हालांकि, पूरे हफ्ते प्रदेश के तापमान में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा।

Dec 13, 2025 06:45 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share

झारखंड में ठंड मौसम के साथ-साथ अब कुहासा गहराने लगा है। कनकनी बढ़ने से कहीं-कहीं शीतलहर का भी प्रकोप है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में अगले एक सप्ताह तक तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव के अतिरिक्त इसमें बदलाव की संभावना कम है। आइए जानते हैं पूरे हफ्ते झारखंड का मौसम कैसा रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में शुक्रवार को दिन के दौरान भी कुहासा का प्रभाव रहा। इससे धूप की गर्माहट में कमी आयी। इससे अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटे के दौरान एक डिग्री की कमी आयी। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची का अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री रहा। पिछले 24 घंटे के मुकाबले इसमें एक डिग्री कमी आयी है। पिछले दिन यहां का तापमान 23.3 दर्ज किया गया था। वहीं, न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री रहा। कांके क्षेत्र में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम काफी ठंडा रहा। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 19.4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 3.0 पहुंच गया। मैकलुस्कीगंज का शुक्रवार की सुबह न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कुहासा के कारण राज्य के अधिकांश जिलों के अधिकतम तापमान में भी एक से दो डिग्री तक की कमी आयी।

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य का मौसम पूरी तरह साफ है। आनेवाले एक सप्ताह के दौरान इसमें बदलाव की संभावना नहीं है। इससे ठंड में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। 18 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से लेकर दस डिग्री तक रह सकता है।

मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले एक सप्ताह तक मौसम में बदलाव आने की संभावना नहीं है। इस दौरान सर्द हवा के साथ ठंड बरकरार रहेगा। राज्य के उत्तरी भागों में कुहासा का प्रभाव बढ़ने लगा है। संताल में फिलहाल इसका प्रभाव सबसे ज्यादा है। तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव हो सकता है। इस दौरान कुहासा का प्रकोप बढ़ेगा।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।