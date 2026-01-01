झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट,इन जिलों में भीषण शीतलहर; यहां कुहासे का येलो अलर्ट

संक्षेप: रांची समेत राज्यभर में गुरुवार को गुनगुनी धूप में लोगों को नए साल का जश्न मनाने का मौका मिलेगा। सुबह में कुहासे के बाद सूरज चढ़ने के साथ ही आसमान साफ हो जाएगा। हालांकि रात में कनकनी रहेगी।

रांची समेत राज्यभर में गुरुवार को गुनगुनी धूप में लोगों को नए साल का जश्न मनाने का मौका मिलेगा। सुबह में कुहासे के बाद सूरज चढ़ने के साथ ही आसमान साफ हो जाएगा। हालांकि रात में कनकनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार से अगले पांच दिनों के दौरान अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ रहेगा। गुनगुनी धूप रहेगी। हालांकि मौसम विभाग ने इस दौरान राज्य के नौ जिलों में कुहासे का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने संताल और कोल्हान के कुछ जिलों में सुबह के वक्त कुहासे रह सकते हैं, पर धूप निकलने के बाद साफ हो जाएगा। जिन जिलों के लिए गुरुवार और शुक्रवार को सुबह और शाम में घने कुहासे का अलर्ट जारी किया गया है, उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला-खरसावां जिला शामिल है।

इधर, राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 15 जिलों में शीतलहर रही। लातेहार को छोड़कर अधिकांश जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। सबसे कम तापमान गुमला 3.9 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं लातेहार का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री रहा। झारखंड के अधिकांश जिलों में न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान सामान्य से पांच डिग्री तक नीचे चल रहे हैं। यही कारण है कि रात की कनकनी सता रही है।

सर्द हवा बनी रहेगी मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि रांची और आसपास के जिलों में अगले पांच दिनों के दौरान सुबह में रांची समेत राज्य के दक्षिणी भाग में सर्द हवा का रूख बना रहेगा। कनकनी और ठंड की स्थिति बनी रहेगी। जबकि, अगले दो दिन के दौरान राज्य के उत्तरी भाग स्थित कुछ जिलों में घने कुहासे का येलो अलर्ट जारी किया गया है।