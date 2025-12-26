सर्द हवाओं की चपेट में पूरा झारखंड, इन जिलों में शीतलहर का अलर्ट; IMD अपडेट
पूरा झारखंड सर्द हवाओं की चपेट में है। तापमान लगातार गिर रहा है। इसके कारण कनकनी में भी इजाफा हो रहा है। गुरुवार को गुमला राज्य में सबसे ज्यादा ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
पूरा झारखंड सर्द हवाओं की चपेट में है। तापमान लगातार गिर रहा है। इसके कारण कनकनी में भी इजाफा हो रहा है। गुरुवार को गुमला राज्य में सबसे ज्यादा ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गुरुवार को दिन के दौरान चल रही बर्फीली हवा की रफ्तार से अधिकतम पारा 17.4 डिग्री पर आ गया है।
इस बीच, शुक्रवार को भी राज्य के 12 जिलों रांची, खूंटी, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, कोडरमा में शीतलहर चलने के आसार हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान तापमान में गिरावट आएगी। रांची में तीन डिग्री तक पारा गिर गिर सकता है। इससे कनकनी बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, रांची, मेदिनीनगर, गढ़वा, कोडरमा आदि जिलों में दिन में भी कनकनी रही। अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की कमी आने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान हजारीबाग में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री, खूंटी में 6, लातेहार में 7.9, सिमडेगा में 7.9 और मेदिनीनगर में 8.1 डिग्री दर्ज किया गया। रांची का न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री रहा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार, पूरे राज्य में ठंड बढ़ रही है। सर्द हवा चलने के कारण तापमान में कमी आ रही है। राज्य के पश्चिमी भाग के जिलों में शीतलहर के असर हैं। शुक्रवार को भी गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, गुमला और लोहरदगा में शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की गई है।
कांके क्षेत्र में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम ठंडा रहा। गुरुवार को अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान गिरकर 5.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं हवा की गति 3.3 किमी प्रतिघंटे रिकॉर्ड की गई, भारी कुहासा और ठंडी हवा चलने के कारण मौसम ठंड रहा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक रमेश कुमार के अनुसार न्यूनतम तापमान ठंड रहा शीतलहरी और ठंड रहेगी। मैकलुस्कीगंज में लगातार तापमान का उतार-चढ़ाव जारी है। गुरुवार की सुबह न्यूनतम तापमान छह डिग्री रहा। सुबह साढ़े पांच बजे गोर्डन गेस्ट हाउस में बॉबी गोर्डन ने अपने घर लगे तापमान यंत्र में मापा। वहीं अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा।