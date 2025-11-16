झारखंड में कड़ाके की ठंड! शीतलहर की चपेट में 13 जिले; एक राहत

संक्षेप: रांची जिले के मैकलुस्कीगंज में शनिवार को न्यूनतम तापमान सुबह 5:30 बजे 6 डिग्री दर्ज किया गया। इलाके में सुबह से छाए कोहरे और लगातार चल रही सर्द हवा ने जनजीवन को प्रभावित किया। रांची समेत राज्य के 13 जिलों में अभी अगले 2 दिन तक कहीं-कहीं शीतलहर चलने के आसार हैं।

रांची जिले के मैकलुस्कीगंज में शनिवार को न्यूनतम तापमान सुबह 5:30 बजे 6 डिग्री दर्ज किया गया। इलाके में सुबह से छाए कोहरे और लगातार चल रही सर्द हवा ने जनजीवन को प्रभावित किया। रांची समेत राज्य के 13 जिलों में अभी अगले दो दिन तक कहीं-कहीं शीतलहर चलने के आसार हैं। हालांकि मंगलवार से राज्य में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक का उछाल आने की उम्मीद है। ऐसे में दो दिन बाद ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो पश्चिमी जिलों में कुछ स्थानों पर शीतलहर का असर देखने को मिला। इस दौरान गुमला जिला सबसे ठंडा रहा। यहां का न्यूनतम पारा 6.2 डिग्री दर्ज किया गया।

रांची के मौसम विभाग के अनुसार जिन जिलों में रविवार को शीतलहर का असर हैं, उनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, गुमला, सिमडेगा, रांची और खूंटी शामिल हैं। मैकलुस्कीगंज में शनिवार को न्यूनतम तापमान सुबह के समय छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गोर्डन गेस्ट हाउस के निदेशक नेल्सन पाल गोर्डन ने बताया कि दिन में सर्द हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी

