झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर, पड़ेगी भीषण शीतलहर; IMD ने क्या बताया

संक्षेप: झारखंड में सर्दी के साथ-साथ अब धुंध का प्रभाव गहराने लगा है। सुबह में सात बजे तक वातावरण में धुंध बरकरार रह रही है। हालांकि धूप खिलने के बाद धुंध छंटने पर लोग राहत की सांस ले रहे हैं।

Jharkhand Weather Forecast: सर्दी के साथ-साथ अब राज्य में धुंध का प्रभाव गहराने लगा है। सुबह में सात बजे तक वातावरण में धुंध बरकरार रह रही है। हालांकि धूप खिलने के बाद धुंध छंटने पर लोग राहत की सांस ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिन लगातार छोटा हो रहा है। आने वाले 30 दिन में यह और छोटा होगा। इससे ठंड बढ़ेगी और वातावरण में कोहरे का भी असर देखने को मिलेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार सर्दी समय से पहले शुरू हो चुकी है। नवंबर से ही शीतलहर का असर दिखने लगा है। इस बार पश्चिमी विक्षोभ के कारण नवंबर में ही हिमालय में बर्फबारी हो रही है। प्रशांत महासागर के पेरू तट पर ला नीना का भी असर पड़ा है। ऐसे में यहां पश्चिमी विक्षोभ के आने के आसार ज्यादा हैं। झारखंड तक नमी आ सकती है और कुहासे के भी गहराने की आशंका है।

कुहासा छाने से विमानों की उड़ान प्रभावित हो सकती है। विमानों के लिए दृश्यता 1800 से लेकर 2000 और उससे अधिक रहनी चाहिए। हालांकि रांची एयरपोर्ट पर विशेष उपकरण लगे होने के चलते 1000 से 1200 मीटर की दृश्यता होने पर भी विमानों की आवाजाही हो सकती है। आने वाले दिनों में राज्य के दक्षिणी भाग की अपेक्षा बिहार से सटे जिलों में कुहासे का प्रभाव अधिक दिखेगा।

पांच दिन की रांची की दृश्यता तारीख दृश्यता

16 नवंबर 1500 मीटर

17 नवंबर 1600 मीटर

18 नवंबर 1500 मीटर

19 नवंबर 1200 मीटर

20 नवंबर 1500 मीटर

800 मीटर तक जा सकती है दृश्यता रांची में बुधवार को सुबह सात बजे वातावरण में दृश्यता 1200 मीटर रही। वहीं, जमशेदपुर में यह 1700 मीटर दर्ज किया गया। फिलहाल इसमें उतार-चढ़ाव हो रहा है। हालांकि कुछ दिन बाद रांची में यह दृश्यता सुबह के समय 800 से 1200 या फिर इससे भी नीचे जाने के आसार हैं।