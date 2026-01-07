झारखंड में ठंड का कहर! 15 जिलों में आज कोल्ड डे घोषित; यहां 1.5 डिग्री पहुंचा तापमान

संक्षेप: झारखंड में ठंड का कहर लगातार जारी है। यहां आज 15 जिलों में कोल्ड डे घोषित कर दिया है। मैकलुस्कीगंज में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है।

झारखंड के 15 जिलों में इस सीजन में सबसे कड़ाके की ठंड मंगलवार को रही। इन जिलों का पारा आठ डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। इस दौरान रांची के मैकलुस्कीगंज में पारा सबसे नीचे 1.5 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा गुमला का न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री और कांके का 2.5 डिग्री रहा। इस दौरान सुबह में कुहासे से विमान और रेल सेवाएं भी प्रभावित हुईं।

मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटों के दौरान भी कई जिलों में शीत दिवस (कोल्ड डे) होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले तीन दिनों के दौरान सर्द हवा की रफ्तार जारी रहेगी, जिससे कनकनी और बढ़ सकती है। मंगलवार को खूंटी का पारा 3.7, हजारीबाग का 3.8, कांके का 2.5 (हालांकि मौसम केंद्र के अनुसार 3.9 डिग्री), सिमडेगा का 3.3, लोहरदगा-कोडरमा का 3.9, मेदिनीनगर का 4.6, पाकुड़ का 6.5, बोकारो का 6.7, सरायकेला का 6.8, देवघर-लातेहार का 6.9 रहा, रांची का 7.2, पश्चिमी सिंहभूम का 7.4 व पूर्वी सिंहभूम का पारा 8.8 रहा। दर्जनभर विमान विलंब से रांची आए-गए : कुहासे के कारण दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों से आने-जाने वाले दर्जनभर विमान आधे घंटे से लेकर तीन घंटे तक रांची आए और रांची से गए।

इधर, मंगलवार को मेदिनीनगर, रांची, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, पाकुड़, लोहरदगा, लातेहार, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, देवघर में आठ डिग्री से नीचे न्यूनतम तापमान रहा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार, हिमालय में बर्फबारी के बाद आ रही सर्द हवा के साथ पश्चिमी हवा की रफ्तार बढ़ने से ठंड बढ़ी है। राज्य में न्यूनतम तापमान का पारा सामान्य औसत से दो से लेकर पांच डिग्री तक नीचे आ गया है। वहीं अधिकतम का पारा सामान्य औसत से तीन से छह डिग्री नीचे तक गिर गया है। इससे रात और दिन के दौरान ठंड बढ़ गई है।