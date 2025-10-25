झारखंड में होगी झमाझम बारिश, छठ के बाद कैसा रहेगा मौसम; IMD ने बताया

संक्षेप: झारखंड में छठ महापर्व के बाद रांची समेत राज्य के अलग-अलग हिस्सों में हल्के बादल छाए रहेंगे। बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय तूफान बनने की संभावना से 29 अक्तूबर को राज्य के संताल और कोल्हान के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है।

Jharkhand Weather Forecast: झारखंड में छठ महापर्व के बाद रांची समेत राज्य के अलग-अलग हिस्सों में हल्के बादल छाए रहेंगे। बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय तूफान बनने की संभावना से 29 अक्तूबर को राज्य के संताल और कोल्हान के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 25 से 27 अक्तूबर तक संताल परगना के जिलों को छोड़कर राज्य के दक्षिण-पश्चिमी भाग स्थित जिले गुमला, सिमडेगा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा में बादल छाने के साथ कहीं-कहीं बारिश होने का पूर्वानुमान है। जबकि, रांची समेत राज्य के शेष भागों में सुबह के दौरान कोहरा के बाद बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, 28 को राज्य के संताल के गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, देवघर, जामताड़ा पाकुड़ और कोल्हान के पूर्वी व पश्चिम सिंहभूम तथा सरायकेला में बादल छाए रहेंगे। इस दिन कहीं-कहीं गरज के साथ हल्की बारिश होगी। जबकि, 29 को इन जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।

30 से छंटेंगे बादल मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से और अंडमान सागर के बीच बना निम्न दबाव क्षेत्र व्यापक क्षेत्र के रूप में परिवर्तित होकर अब चक्रवातीय तूफान बनने की ओर अग्रसर है। 27 तक यह चक्रवातीय तूफान में परिवर्तित होकर आंध्र और तमिलनाडु के तट से होकर गुजरेगा। इसके प्रभाव से झारखंड का मौसम प्रभावित होगा। 30 से बादल छंटने और मौसम साफ होने का अनुमान व्यक्त किया गया है।

तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक मौजूदा समय में राज्य में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक हैं। शुक्रवार को रांची का अधिकतम तापमान 31.0 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री दर्ज किया गया।