आज बदल जाएगा झारखंड का मौसम, 60KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; 11 जिलों में होगी बारिश
झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4 दिन झारखंड के 11 जिलों में बारिश होगी। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में तूफानी हवाएं चलने की संभावना है।
Jharkhand Weather: रांची समेत झारखंड के 11 जिलों में रविवार से अगले चार दिन आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटे रह सकती है। इस दौरान संताल समेत कोल्हान के कुछ जिलों में वज्रपात की घटनाएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।
इन जिलों में होगी बारिश
झारखंड के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि गोड्डा, साहिबगंज, देवघर, दुमका, जामताड़ा, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा में आंधी-बारिश के साथ कुछ जगहों पर रविवार को वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर, शनिवार को गुमला को छोड़कर अधिकतर जिलों में मौसम अमूमन साफ रहा। सिर्फ गुमला में बादल छाने के साथ छिटपुट बारिश हुई। हालांकि मौसम साफ रहने के चलते उमस भरी गर्मी रही।
कहां कितना तापमान
रांची समेत झारखंड के कई जिलों के तापमान में दो से पांच डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। रांची का अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान इसमें दो डिग्री की वृद्धि हुई। वहीं, न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री रहा। 24 घंटे में न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम रहा। सबसे अधिक तापमान मेदिनीनगर का 41.5 डिग्री रहा। वहीं जमशेदपुर का 38.6, बोकारो का 38.5 व कोडरमा का 37.5 डिग्री दर्ज किया गया।
जिलों में शनिवार का तापमान
रांची 35.9
जमशेदपुर 38.6
मेदिनीनगर 41.3
बोकारो 38.5
कोडरमा 37.5
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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