5 दिन खराब रहेगा झारखंड का मौसम, होगी झमाझम बारिश; तूफानी हवाओं का येलो अलर्ट
झारखंड में एक बार फिर मौसम बदल रहा है। मंगलवार को जहां राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, वहीं बुधवार से 5 दिन आंधी-बारिश और ठनका गिरने के आसार हैं।
Jharkhand Mausam: झारखंड में एक बार फिर मौसम बदल रहा है। मंगलवार को जहां राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, वहीं बुधवार से पांच दिन आंधी-बारिश और ठनका गिरने के आसार हैं। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार, 24 घंटे में राज्य के अधिकतर जिलों में बारिश की संभावना है। संताल के सभी जिलों समेत गिरिडीह, धनबाद, बोकारो में ऑरेंज तो बाकी जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी है।
क्यों हो रही बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के आसपास कई सिस्टम बने हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और निम्न दबाव की रेखा (ट्रफलाइन ) बिहार, बंगाल हिमालय के तराई क्षेत्र तक कायम है। इस कारण आंधी-बारिश की संभावना है। चार दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी के कारण मौसम ठंडा रह सकता है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान भी कई स्थानों पर गरज के साथ हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हुई। पूर्वी सिंहभूम में 16.6 गुमला में 10.0 मिमी बारिश दर्ज की गई।
तेजी से गिरा तापमान
राज्य के कई हिस्सों में मंगलवार को बारिश के कारण दिन के तापमान में चार डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। रांची का अधिकतम पारा करीब एक डिग्री नीचे गिरकर 33.8 डिग्री पर आ गया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर