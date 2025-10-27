Hindustan Hindi News
झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 5 दिन होगी झमाझम बारिश; तूफान की भी आशंका

झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 5 दिन होगी झमाझम बारिश; तूफान की भी आशंका

संक्षेप: झारखंड का मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। मंगलवार को अर्घ्य के बाद इसका असर दिखेगा। इसके चलते राज्य में एक नवंबर तक बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने किसानों के लिए भी अलर्ट जारी किया है।

Mon, 27 Oct 2025 06:54 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड का मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से और अंडमान सागर के बीच में बना अति गहरा निम्न दबाव क्षेत्र सोमवार की सुबह मोंठा (संभावित नाम) नामक तूफान चक्रवातीय तूफान का रूप ले लेगा। मंगलवार की सुबह यह गंभीर चक्रवातीय तूफान बनकर उत्तर-पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए शाम में काकीनाडा तट से टकराएगा।

झारखंड में मंगलवार को अर्घ्य के बाद इसका असर दिखेगा। इसके चलते राज्य में एक नवंबर तक बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के कृषि परामर्श विभाग ने झारखंड में 28 अक्तूबर से एक नवंबर तक होने वाली बारिश को लेकर किसानों को अलर्ट किया है। विभाग ने किसानों से तैयार फसल की कटाई कर सुरक्षित करने की अपील की है।

थाइलैंड के फूल मोंठा के नाम पर इस तूफान का नामकरण हुआ है। यह थाइलैंड का एक सुंगधित फूल है जो अपनी विशिष्ट सुगंध के लिए मशहूर है। सोमवार की सुबह चक्रवातीय तूफान बनते ही मौसम विभाग की ओर से इस नाम की आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी जाएगी।

किसानो को हो सकता है बड़ा नुकसान

मोंठा तूफान के कारण झारखंड के ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। ऐसे में खेतों में खड़ी धान की फसल को काफी नुकसान पहुंच सकता है। तूफान के आसार को देखते हुए मौसम विभाग ने फसलों को जल्द से जल्द काटकर घरों पर ले जाने की सलाह दी है। मौसम विभाग का कहना है कि तूफान की वजह से फसलों के साथ ही कई बड़े नुकसान हो सकते हैं।

