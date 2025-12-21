शीतलहर का येलो अलर्ट, इन इलाकों में घना कोहरा, झारखंड में ठंड लेगी कड़ा इम्तेहान

संक्षेप: IMD के मुताबिक, सोमवार सुबह 8:30 बजे तक गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार और लोहरदगा के लिए ठंड का 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। वहीं, राज्य के 15 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार, छह जिलों में 'शीतलहर' (Cold Wave) जैसे हालात दर्ज किए गए हैं।

दिसंबर आते ही ठंड ने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली सहित देश के कई राज्य इससे अछूत नहीं हैं। सुबह होते ही घना कोहरा और शीतलहर लोगों का शरीर कंपा दे रही है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। ठंड और घने कोहरे के अलर्ट के साथ कई राज्यों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। मौसम विभाग की मानें तो यह सिलसिला 22 दिसंबर यानी सोमवार को भी जारी रहेगा।

IMD के मुताबिक, सोमवार सुबह 8:30 बजे तक गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार और लोहरदगा के लिए ठंड का 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। वहीं, राज्य के 15 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है, जिनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और खूंटी शामिल हैं। मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार, छह जिलों में 'शीतलहर' (Cold Wave) जैसे हालात दर्ज किए गए, जहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। ये जिले हैं—गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा और रांची।

राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कुहासे से तापमान में भी कमी आई है। रांची का न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री दर्ज किया गया। बीएयू मौसम केंद्र के अनुसार रांची के कांके का तापमान राज्य में सबसे कम 6.2 डिग्री दर्ज किया। वहीं लोहरदगा का 7.7 डिग्री रहा। जबकि लातेहार का 8.7, खूंटी का 9.6 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा।