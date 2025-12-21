Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand weather coldwave yellow alert dense fog for coming days imd all latest updates
शीतलहर का येलो अलर्ट, इन इलाकों में घना कोहरा, झारखंड में ठंड लेगी कड़ा इम्तेहान

शीतलहर का येलो अलर्ट, इन इलाकों में घना कोहरा, झारखंड में ठंड लेगी कड़ा इम्तेहान

संक्षेप:

IMD के मुताबिक, सोमवार सुबह 8:30 बजे तक गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार और लोहरदगा के लिए ठंड का 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। वहीं, राज्य के 15 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार, छह जिलों में 'शीतलहर' (Cold Wave) जैसे हालात दर्ज किए गए हैं। 

Dec 21, 2025 04:22 pm ISTUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची, पीटीआई
share Share
Follow Us on

दिसंबर आते ही ठंड ने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली सहित देश के कई राज्य इससे अछूत नहीं हैं। सुबह होते ही घना कोहरा और शीतलहर लोगों का शरीर कंपा दे रही है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। ठंड और घने कोहरे के अलर्ट के साथ कई राज्यों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। मौसम विभाग की मानें तो यह सिलसिला 22 दिसंबर यानी सोमवार को भी जारी रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

IMD के मुताबिक, सोमवार सुबह 8:30 बजे तक गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार और लोहरदगा के लिए ठंड का 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। वहीं, राज्य के 15 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है, जिनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और खूंटी शामिल हैं। मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार, छह जिलों में 'शीतलहर' (Cold Wave) जैसे हालात दर्ज किए गए, जहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। ये जिले हैं—गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा और रांची।

राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कुहासे से तापमान में भी कमी आई है। रांची का न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री दर्ज किया गया। बीएयू मौसम केंद्र के अनुसार रांची के कांके का तापमान राज्य में सबसे कम 6.2 डिग्री दर्ज किया। वहीं लोहरदगा का 7.7 डिग्री रहा। जबकि लातेहार का 8.7, खूंटी का 9.6 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा।

मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आ रही नम हवा और ठंडी सतह से वायु टकराने के बाद ठंडी हवा के कारण जलवाष्प की महीन बूंदे ही कुहासा का रूप धारण कर लेती है। इसमें कभी कभी धूलकण और प्रदूषण से आनेवाले तत्व भी इसमें शामिल रहते हैं। इससे दृश्यता में कमी आने लगती है। दिन के दौरान पड़नेवाली धूप की किरणें भी इससे बाधित होती हैं। इससे तापमान में गिरावट होती है और दिन के दौरान भी कनकनी बढ़ती है। घने कोहरे के कारण जम्मूतवी संबलपुर ट्रेन आठ घंटे विलंब, मुंबई एलटीटी एक्सप्रेस 2.30 घंटे विलंब से आई। उत्तर बिहार से रांची आनेवाली बस सेवाएं भी लेट से आ रही हैं।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Jharkhand News Jharkhand Weather
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।