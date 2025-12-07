Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand weather cold wave condition eight districts record min temp below 10 degree
झारखंड में शीतलहर का कहर, 3.5 डिग्री तक पहुंचा पारा; IMD ने बताया अगले 5 दिन का हाल

झारखंड में शीतलहर का कहर, 3.5 डिग्री तक पहुंचा पारा; IMD ने बताया अगले 5 दिन का हाल

संक्षेप:

झारखंड के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। राज्य के 8 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि निचले क्षोभमंडलीय स्तरों पर चल रही उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण राज्य में पारे में गिरावट आई है।

Dec 07, 2025 04:13 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। राज्य के 8 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि निचले क्षोभमंडलीय स्तरों पर चल रही उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण राज्य में पारे में गिरावट आई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रांची मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा रविवार को जारी बुलेटिन के अनुसार, बोकारो, देवघर, कोडरमा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा और रांची में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया।

आईएमडी के मौसम बुलेटिन के अनुसार, गुमला में राज्य में सबसे कम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि खूंटी में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि डाल्टनगंज में 6.5 डिग्री और जमशेदपुर में 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के निचले क्षोभमंडलीय स्तरों पर चल रही उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण पारे में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि अगले पांच दिनों तक पूरे राज्य में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। अगले 72 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।