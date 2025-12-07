झारखंड में शीतलहर का कहर, 3.5 डिग्री तक पहुंचा पारा; IMD ने बताया अगले 5 दिन का हाल
झारखंड के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। राज्य के 8 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि निचले क्षोभमंडलीय स्तरों पर चल रही उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण राज्य में पारे में गिरावट आई है।
झारखंड के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। राज्य के 8 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि निचले क्षोभमंडलीय स्तरों पर चल रही उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण राज्य में पारे में गिरावट आई है।
रांची मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा रविवार को जारी बुलेटिन के अनुसार, बोकारो, देवघर, कोडरमा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा और रांची में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया।
आईएमडी के मौसम बुलेटिन के अनुसार, गुमला में राज्य में सबसे कम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि खूंटी में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि डाल्टनगंज में 6.5 डिग्री और जमशेदपुर में 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के निचले क्षोभमंडलीय स्तरों पर चल रही उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण पारे में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि अगले पांच दिनों तक पूरे राज्य में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। अगले 72 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है।