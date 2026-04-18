Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

झारखंड में आज छाए रहेंगे बादल, इन 6 जिलों में होगी बारिश; कब चलेगी हीट वेव

Apr 18, 2026 06:40 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
share

झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य में शुक्रवार को भी मौसम बेहद गर्म रहा। कमोबेश राज्य के हर हिस्से में मौसम साफ रहा। सबसे ज्यादा गर्मी पलामू प्रमंडल में रही। पलामू का अधिकतम पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया है।

झारखंड में आज छाए रहेंगे बादल, इन 6 जिलों में होगी बारिश; कब चलेगी हीट वेव

JharKhand Weather: झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य में शुक्रवार को भी मौसम बेहद गर्म रहा। कमोबेश राज्य के हर हिस्से में मौसम साफ रहा। सबसे ज्यादा गर्मी पलामू प्रमंडल में रही। पलामू का अधिकतम पारा 42.1 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों समेत संताल और कोल्हान में आंशिक बादल रहेंगे। कहीं-कहीं बूंदाबांदी होने का पूर्वानुमान है। पलामू समेत शेष झारखंड में गर्मी का प्रभाव रहेगा।

वहीं, रविवार से राज्य में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गयी है। शुक्रवार को राज्य के संताल और कोल्हान के सभी जिलों समेत रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह में छिटपुट बारिश हो सकती है। जबकि, रविवार से अगले तीन दिन तक राज्य में कोल्हान और पलामू के साथ आसपास के जिलों में हीटवेव चलने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोल्हान के जिलों में बारिश होने के कारण तापमान में मामूली कमी आई है। रांची में बारिश के साथ कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। राज्य में सबसे अधिक बारिश 37.4 मिमी बारिश पश्चिमी सिंहभूम में हुई। इसके अलावा रामगढ़ और कुछ अन्य जगहों पर बारिश हुई। रांची का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री रहा। यह पिछले दिनों के तापमान 37.7 के मुकाबले कम रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान करीब एक डिग्री बढ़कर 23.7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, बिहार से छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग तक एक ट्रफ लाइन कायम है। यह झारखंड होकर गुजर रहा है। इससे यहां आंशिक बादल छाएंगे।

ये भी पढ़ें:झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 4 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट

मौसम का पूर्वानुमान

लू की चेतावनी: राज्य में रविवार से अगले तीन दिनों तक भीषण गर्मी और हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। इसका मुख्य असर पलामू, कोल्हान और उनके आसपास के जिलों में देखने को मिलेगा।

अगले 24 घंटे की स्थिति

पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे जिलों, संताल और कोल्हान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और कहीं-कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:झारखंड में बड़ा एनकाउंटर, 15 लाख के इनामी शहदेव महतो समेत चार नक्सली ढेर

बारिश का अनुमान

शुक्रवार को राज्य के संताल, कोल्हान, रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह में छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई गई है।

ट्रफ लाइन का प्रभाव

बिहार से छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है जो झारखंड से होकर गुजर रही है। इसके कारण राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे।

ये भी पढ़ें:सूखने लगी झारखंड-छत्तीसगढ़ का लाइफलाइन नहर नदी, बढ़ने लगी चिंता
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News Jharkhand Weather
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।